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В Китае разработали дешевую альтернативу Tesla: фото

Роскошный седан должен стать дешевой заменой Tesla Model 3

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:17
BYD Han будет самым роскошным седаном автопроизводителя
BYD Han будет самым роскошным седаном автопроизводителя
Фото: АвтоРевью

Китайский автопроизводитель BYD, который известен в Украине своими бюджетными автомобилями, анонсировал новый электромобиль Han. Этот роскошный седан должен стать дешевой заменой Tesla Model 3, которая набирает популярность на рынке Поднебесной. Полноценная премьера запланирована на апрельский автосалон в Пекине.

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BYD Han станет самым крупным и дорогостоящим легковым автомобилем бренда. Отметим, что электрокар будет выпущен как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридной. Также известно, что на выбор будут доступны колеса с шинами размером 245/50 R18 и 245/45 R19.

BYD Han
BYD Han
Фото: Autogeek

Кузов BYD Han будет очень габаритным, по сравнению с другими автомобилями бренда: длина — 4980 мм, ширина — 1910 мм, а в высоту седан достигает 1495 мм. Между осями автомобиль насчитывает 2920 мм. Гибридная и электрическая версии внешне будут разительно отличаться: у гибридной присутствует массивная радиаторная решетка, различаются также крылья и капот. Вдобавок автопроизводитель в анонсе похвалился выдающимся коэффициентом аэродинамического сопротивления — всего 0,233, то есть почти как у Мерседеса CLA (0,23).

BYD Han гибрид
BYD Han гибрид
Фото: АвтоРевью

BYD Han электрический
BYD Han электрический
Фото: АвтоРевью

Базовая электрическая версия будет иметь один мотор мощностью 222 л.с. на задней оси. Двухмоторная полноприводная модификация сможет похвастать суммарной отдачей 272 л.с., а предполагаемый пробег на одной зарядке составит 450 км. Не исключено, что позже в линейке появится еще более мощная версия седана. Больше деталей о модели компания BYD раскроет на Пекинском автосалоне.

BYD Han демонстрирует коэффициент аэродинамического сопротивления
BYD Han демонстрирует коэффициент аэродинамического сопротивления
Фото: АвтоРевью

Напомним, что ранее обновление подарило зверскую мощность Tesla Model 3. В то же время Илон Маск заявил, что кроссовер Tesla Model Y 2020 выпустят на полгода раньше срока.

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Источник: АвтоРевью
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