В Китае создали смартфон с необычной селфи-камерой: фото

Oppo Reno от китайского производителя получила камеру-перископ в форме треугольника

Анонс Oppo Reno состоится 10 апреля Фото: Android Police

В сети появились фотографии нового смартфона Oppo Reno. У этого мобильного аппарата есть одна важная отличительная черта, которая делает его одним из самых необычных смартфонов в мире – селфи-камера, выезжающая из корпуса в форме уголка. Подробные характеристики одного из этих аппаратов появились в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Селфи-камера Oppo Reno Фото: 3dnews

Подобная перископная реализация не является первой, только там камера выезжала в небольшом блоке. В Oppo Reno из корпуса появляется крупный треугольник, в котором есть не только 16-мегапиксельная "фронталка", но еще динамик и вспышка.

Oppo Reno – внешний вид Фото: 3dnews

Устройство оснащено 6,4-дюймовым экраном AMOLED Full HD+ с разрешением 2340×1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Сзади расположится двойная основная камера с сенсорами на 48 млн и 5 млн пикселей. Упомянут дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в область дисплея.

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Основная камера получит двойной сенсор на 48 МП и 5 МП. Упомянут дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в область дисплея. "Сердцем" послужит 8-ядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616. Смартфон выйдет в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флэш-модулем вместимостью 128 Гб и 256 Гб.

Тыльная сторона Oppo Reno Фото: 3dnews

Среди прочего упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 156,6×74,3×9,0 мм, вес — 185 грамм. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3680 мАч. Операционная система — ColorOS 6.0 на основе Android 9.0 (Pie). Анонс состоится 10 апреля.

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Напомним, что ранее китайцы из Oppo скопировали складываемый смартфон у Huawei. В то же время Oppo готовит самый сексуальный смартфон в мире.

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