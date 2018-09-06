В Китае выпустили iPhone XS Plus раньше Apple (видео)

Китайский 6,5-дюймовый iPhone XS Plus стоит 200 долларов

6,5-дюймовый iPhone уже можно приобрести в магазинах Поднебесной. Фото: Digital Trends

До презентации Apple iPhone XS, которая состоится 12 сентября, осталось 5 дней, а в Китае уже продают первые клоны этого смартфона. Блогер под псевдонимом EverythingApplePro приобрел себе смартфон и поделился своими впечатлениями о клоне iPhone XS Plus.

Китайский 6,5-дюймовый iPhone XS Plus обошелся парню в 200 долларов. Внешне аппарат действительно очень сильно напоминает флагманский смартфон Apple, но с увеличенной на 1 дюйм диагональю дисплея. Причем умельцы из Поднебесной скопировали даже коробку и аксессуары.

Китайский Айфон также обладает известной "челкой" и обладает встроенной технологией беспроводной зарядки. Как и все смартфоны из Китая, гигантский клон iPhone XS Plus обладает двойным сотовым модулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Apple откажется от гигантского iPhone 2018 Plus

Но нашлись и отличия. К примеру, дисплей не полностью покрывает лицевую часть аппарата, и нижний подбородок у китайского клона оказался толще, чем у оригинального iPhone, а фотокамеры оказались крайне низкого качества.

Напомним, что ранее в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира из-за очень высокой цены, которая шокировала экспертов. Более того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене.