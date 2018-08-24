В кольцах Сатурна обнаружили таинственный объект (видео)

NASA опубликовали видео, на котором можно рассмотреть таинственный объект, скрывающийся в кольцах Сатурна

Ученые не могут дать точного объяснения НЛО в кольцах

NASA опубликовали видео, на котором можно рассмотреть таинственный объект, скрывающийся в кольцах Сатурна. Кадры с НЛО были сняты аппаратом Cassini, прежде чем он сгорел в

Ученые признаются, что наблюдение за подозрительным объектом ведут с того момента, как Cassini приблизился к Сатурну. Эксперты никак не могли воздействовать на НЛО, поэтому просто вели фото и видео наблюдение со стороны.

Уфологи утверждают, что это корабль пришельцев, а NASA скрывает этот факт от общественности. По мнению экспертов, это астероид или группа астероидов, захваченные гравитацией Сатурна.

Напомним, что ранее на спутнике Сатурна обнаружили невероятную находку, а на Луне найден таинственный вход в подземелье.