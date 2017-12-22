В космосе нашли убийцу планет

Вчера, 16:12

Звезда RZ Piscium расположена в 550 световых годах от Земли в направлении созвездия Рыб

Космос. Фото: pixabay
Космос. Фото: pixabay

Загадочные непериодические затемнения звезды RZ Piscium могут быть объяснены наличием вращающихся облаков из газа и пыли.

Это выяснили астрономы Университета Индианы и опубликовали в журнале Astronomical Journal.

Согласно предположению исследователей, они могли появиться из-за того, что звезда разрушает вращающиеся вокруг нее экзопланеты.

Отмечается, что RZ Piscium расположена в 550 световых годах от Земли в направлении созвездия Рыб. Наблюдения показали, что яркость звезды время от времени падает в 10 раз, что длится до двух дней. При этом RZ Piscium начинает излучать больше энергии в инфракрасном спектре, что указывает на наличие облака пыли. Предполагалось, что она является молодой звездой, окруженной плотным поясом астероидов, которые часто сталкиваются и измельчаются.

Согласно альтернативной гипотезе, RZ Piscium старше Солнца и начинает превращаться в красного гиганта. Увеличиваясь в размерах, звезда разрушает вращающиеся вокруг нее планеты, что объясняет существование облака пыли.

Ученые наблюдали за звездой с помощью космического телескопа XMM-Newton, 3-метрового рефлекторного телескопа Шейна в Ликской обсерватории и 10-метрового телескопа Кек. Оказалось, что RZ Piscium является источником рентгеновского излучения, что характерно для молодых звезд. Ученые определили возраст звезды по количеству лития на ее поверхности, который составил 30-50 миллионов лет.

Облака пыли и вещества у недавно сформировавшихся звезд исчезают уже через несколько миллионов лет после рождения. Таким образом, RZ Piscium, скорее всего, разрушает экзопланеты, например, сдувая вещество с близко расположенных к ней газовых гигантов.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается черный астероид в форме черепа. Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года.
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Источник:

Lenta.ru

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