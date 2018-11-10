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В космосе увидели будущий "конец света"

Изображение телескопа Хаббл показало, что произойдет, когда наша галактика столкнется с Туманностью Андромеды

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:22
В столкновениях удаленных галактик ученые увидели конец жизни на Земле. Фото: Antennae Galaxies
В столкновениях удаленных галактик ученые увидели конец жизни на Земле. Фото: Antennae Galaxies

Редкое изображение двух сталкивающихся галактик демонстрирует, что произойдет в последние минуты жизни Земли. На фото видно, как центры галактик – две черные дыры – сталкиваются и сливаются вместе, вызывая космический взрыв гигантских масштабов.

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В таком событии ученые увидели будущее отражение "конца света", когда наша галактика Млечный Путь столкнется со своим ближайшим соседом Туманностью Андромеда.

Эксперты из Университета штата Мэриленд обследовали сотни соседних галактик, используя обсерваторию WM Keck на Гавайях и космический телескоп Хаббла НАСА. 

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Слияние черных дыр (справа) и сталкивающиеся галактики (слева), которые сливаются в огромной небесной "аварии"
Фото: NASA

Команда искала скрытые активные черные дыры, просеивая данные снимков за последние 10 лет в рентгеновском диапазоне. Так было зафиксировано 450 сталкивающихся галактик, в центрах которых черные дыры сблизились незадолго до того, как они слились в одну гигантскую черную дыру. 

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На фото показаны 4 сталкивающиеся галактики, а также слияния черных дыр в их ярких ядрах
Фото: NASA

В результате слияния черных дыр образовался мощнейший взрыв, который ощущается даже на Земле в виде гравитационных волн – рябь в пространстве-времени, недавно обнаруженная учеными.  

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Схематичное представление столкновения черных дых и образование гравитационных волн
Фото: NASA

Многие из черных дыр, находящиеся в 330 миллионах световых лет от Земли, были примерно такого же размера, как и Млечный путь и Андромеда, что демонстрирует нам, как будет происходить столкновение нашей галактики с соседней – черные дыры сольются и сформируют ударную волну невероятной мощности, которая может погубить все живое на Земле. Произойдет это через 4 миллиарда лет.

Напомним, что ранее во Вселенной увидели слияние сверхмассивных черных дыр в танце смертиТакже астрофизики обнаружили в космосе нечто очень странное, похожее на необычную структуру в виде гигантского кольца. 

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Источник: The Daily Mail
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