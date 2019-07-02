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В MacBook Air нашли скрытую "угрозу"

Apple публично не объявила о проблеме с MacBook Air 2018

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Это уже третья проблема, с которой Apple столкнулась в последнее время
Это уже третья проблема, с которой Apple столкнулась в последнее время
Фото: Unsplash

В модельном ряде MacBook Air 2018 обнаружена серьезная проблема, из-за которой устройства внезапно выходят из строя. Как сообщает 9to5Mac, согласно внутренним документам, персонал сервис-центров Apple получил указание бесплатно заменять материнскую плату на бракованных устройствах. По имеющимся сведениям, уязвимым ноутбукам расширяют гарантию на срок до 4 лет.

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Купившим MacBook Air Apple уже рассылает электронные письма с серийными номерами, которые оказались в зоне риска. Тем, у кого ноутбук имел неосторожность попасть в бракованную партию, Apple пообещала сделать бесплатную диагностику и замену платы.

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Тем не менее, Apple публично не объявила о проблеме. Также нет у поминания на сайте о программе Exchange, где обычно перечислены все подлежащие бесплатному сервисному обслуживанию устройства компании. Вероятно, это связано с тем, что брак замечен в очень небольшом количестве MacBook Air.

Это уже третья проблема, с которой Apple столкнулась в последнее время. В середине июня Apple начала добровольный отзыв старых MacBook Pro из-за риска перегрева аккумулятора. Весной Apple признала о проблеме залипания клавиш, но решить ее не смогла. А в прошлом году модельный ряд ноутбуков Apple страдал от перегрева.

Напомним, что ранее Apple выпустила новые модели MacBook, у которых "нет проблем". А недавно выяснилось, что Apple 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS.

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Источник: 9to5Mac
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