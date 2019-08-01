Провал Microsoft: в Nokia рассказали о громком фиаско

Бывший инженер Nokia раскрыл подробности громкого провала Microsoft на мобильном рынке с Windows Phone

Главная ошибка - Microsoft недооценила Android Фото: Neowin

Доминирование Microsoft с ее операционной системой Windows некогда было всеобъемлющим даже на мобильных устройствах в средине 2000-х c ее Windows Mobile. Однако следующая ОС Windows Phone не смогла оказать должной конкуренции ни iOS, ни Android. Недавно Билл Гейтс признался о величайшей ошибке, но бывший инженер Nokia на Reddit раскрыл некоторые подробности громкого провала Microsoft на мобильном рынке.

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Специалист назвал четыре причины краха проекта. Главная ошибка – Microsoft недооценила Google и ее проект Android. На то время операционная система только начала развиваться и не могла оказывать серьезную конкуренцию. Но у поискового гиганта был козырь в виде фирменных сервисов — YouTube, Maps и Gmail. Тогда как Windows Phone могла предложить только почту Outlook.

Второй причиной являлось то, что компания не сумела предложить ничего принципиально нового, что могло бы привлечь пользователей. Тогда многим казался необычным тот факт, что документы можно просматривать и редактировать на смартфонах. А ничего другого, кроме "офисного" пакета, у Microsoft не было.

Запуск Windows 8 тоже оказал не очень приятное влияние на мобильную платформу – "восьмерку" восприняли неоднозначно. Как следствие — пострадала репутация, а значит пользователи уже не так доверяли Microsoft в плане операционных систем.

Плиточный дизайн Windows Phone многим очень не понравился, а сама ОС не могла предоставить никаких интересных инноваций Фото: CNET

Последним аргументом оказалось то, что пользователям было достаточно Android и iOS. Windows Phone на их фоне откровенно отставал, не предлагая ничего нового или конкурентноспособного. На этом исход Windows Phone был предрешен.

Однако инженер Nokia признался, что разрабатывать приложения под мобильную операционную систему Windows Phone было намного проще.

Напомним, что Microsoft полностью закрыла проект Windows Phone, отказавшись от бренда Lumia и Nokia. Мобильные приложения на этой платформе тоже начали "отмирать", к примеру, Facebook и Instagram заявили об отказе от Windows 10 Mobile. Тем не менее Microsoft тайно готовит новые смартфоны не на Windows.

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