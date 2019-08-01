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Провал Microsoft: в Nokia рассказали о громком фиаско

Бывший инженер Nokia раскрыл подробности громкого провала Microsoft на мобильном рынке с Windows Phone

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Главная ошибка - Microsoft недооценила Android
Главная ошибка - Microsoft недооценила Android
Фото: Neowin

Доминирование Microsoft с ее операционной системой Windows некогда было всеобъемлющим даже на мобильных устройствах в средине 2000-х c ее Windows Mobile. Однако следующая ОС Windows Phone не смогла оказать должной конкуренции ни iOS, ни Android. Недавно Билл Гейтс признался о величайшей ошибке, но бывший инженер Nokia на Reddit раскрыл некоторые подробности громкого провала Microsoft на мобильном рынке.

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Специалист назвал четыре причины краха проекта. Главная ошибка – Microsoft недооценила Google и ее проект Android. На то время операционная система только начала развиваться и не могла оказывать серьезную конкуренцию. Но у поискового гиганта был козырь в виде фирменных сервисов — YouTube, Maps и Gmail. Тогда как Windows Phone могла предложить только почту Outlook.

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Второй причиной являлось то, что компания не сумела предложить ничего принципиально нового, что могло бы привлечь пользователей. Тогда многим казался необычным тот факт, что документы можно просматривать и редактировать на смартфонах. А ничего другого, кроме "офисного" пакета, у Microsoft не было.

Запуск Windows 8 тоже оказал не очень приятное влияние на мобильную платформу – "восьмерку" восприняли неоднозначно. Как следствие — пострадала репутация, а значит пользователи уже не так доверяли Microsoft в плане операционных систем.

Плиточный дизайн Windows Phone многим очень не понравился, а сама ОС не могла предоставить никаких интересных инноваций
Плиточный дизайн Windows Phone многим очень не понравился, а сама ОС не могла предоставить никаких интересных инноваций
Фото: CNET

Последним аргументом оказалось то, что пользователям было достаточно Android и iOS. Windows Phone на их фоне откровенно отставал, не предлагая ничего нового или конкурентноспособного. На этом исход Windows Phone был предрешен.

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Однако инженер Nokia признался, что разрабатывать приложения под мобильную операционную систему Windows Phone было намного проще.

Напомним, что Microsoft полностью закрыла проект Windows Phone, отказавшись от бренда Lumia и Nokia. Мобильные приложения на этой платформе тоже начали "отмирать", к примеру, Facebook и Instagram заявили об отказе от Windows 10 Mobile. Тем не менее Microsoft тайно готовит новые смартфоны не на Windows.

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Источник: Reddit
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