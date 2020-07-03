В NASA нашли мертвую газовую планету с обнаженным ядром

Невероятно горячая экзопланета TOI-849b является первой с обнаженным планетарным ядром

Если во Вселенной существует возможность как можно быстрее закончить этот кошмарный 2020 год, то только на экзопланете TOI-849b. Планета настолько близко находится к своей звезде, что год на ней длится всего 18 часов. Но такая близость делает планету крайне горячей – температура на ней достигает 1500 градусов по Цельсию, буквально испепеляя ее поверхность.

Но у экзопланеты TOI-849b есть другая странность. Астрономы выяснили, что она является своего рода обнаженной. Исследователи полагают, что они обнаружили "обнаженное планетарное ядро". Если их теория верна, это будет первое подобное открытие во Вселенной. Но как это произошло?

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Ее размер говорит о том, что она должна быть сопоставима с газовыми гигантами, такими как Уран или Нептун. Но мощный звездный ветер буквально сдул с нее атмосферу, оставив голым одно каменное ядро планеты.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, подробно описывает открытие TOI-849b, которая вращается вокруг звезды TOI-849 в 730 световых годах от Земли. Экзопланета была обнаружена NASA при помощи телескопа TESS – космической обсерватории, которая охотится за зкзопланетами, улавливая малейшее изменение яркости звезд, намекающие на прохождение планет по их диску.

TOI-849b – это голое ядро планеты Фото: BGR

Астрономы установили, что TOI-849b примерно в 40 раз массивнее Земли и в 3,5 раза больше по размеру. Планета существует в "безжизненной" области вокруг своей звезды – место, где астрономы ранее не находили планет такого типа, потому что их разрывают либо приливные силы звезды, либо сжигает невероятная температура. Но TOI-849b каким-то образом удается сопротивляться палящей жаре. Согласно теории, высокая плотность планеты предполагает аккумуляцию огромного количества водорода и гелия, но, вероятно, была собрана лишь часть ожидаемой массы.

"Такое малое количество водорода и гелия действительно удивительно для такой огромной планеты", – заявил астрофизик из Бернского университета и соавтор исследования Кристоф Мордасини.

Есть вероятность, что планета вовсе не была способна сформировать свою атмосферу из-за малого количества протопланетного газа вокруг ее в начале эволюции.

"Наше открытие дало нам уникальную возможность рассмотреть внутреннее ядро газовых гигантов так, как мы не можем сделать этого в нашей Солнечной системе", – заявил астрофизик из Уорикского университета Дэвид Армстронг.

Напомним, что ранее была обнаружена черная дыра со вселенским голодом, которая съедает по Солнцу в день. Также недавно ученые впервые увидели рождение экзопланеты вживую.

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