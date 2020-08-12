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В небе Марса обнаружены загадочные пульсирующие огни: видео

Сегодня, 08:10

Новая шокирующая находка NASA ошеломила ученых – Марс пульсирует в ультрафиолетовом свете

Космический аппарат NASA Maven наблюдал за атмосферой Марса и обнаружил странное явление – некоторые его части неба освещаются пульсирующим светом на протяжении ночи. Вспышки света можно увидеть только в ультрафиолетовом диапазоне, то есть человек их не заметит невооруженным глазом.

Ученые из NASA были обескуражены, увидев загадочные вспышки, которые случаются трижды за ночь, но только в весенние и осенние месяцы. Яркие пятна загораются каждую ночь после захода Солнца и дрейфуют по небу со скоростью 300 километров в час.

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"Ультрафиолетовое свечение в основном происходит на высоте около 70 километров. Причем самое яркое пятно обладает огромными размерами около 1000 километров в поперечнике. Эти огни светятся также ярко, как северные сияния на Земле. К сожалению, будущим колонистам Марса увидеть своими глазами такое зрелище не получится – оно видимо только в ультрафиолетовом диапазоне волн", – объясняет ученый из Университета Колорадо Зак Милби.

Как формируются вспышки на Марсе
Как формируются вспышки на Марсе
Фото: Сегодня

Новое исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research, стало возможным благодаря инструменту Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) на космическом корабле NASA Maven, который находится на орбите вокруг Марса с 2014 года. UVS предоставляет совершенно новую оптическую систему, которая позволяет наблюдать за Красной планетой, выявляя ранее невиданные схемы циркуляции в марсианской атмосфере.

Эти вспышки, известные как атмосферные приливы, образуются в результате рекомбинации атомов азота и кислорода в ночной мезосфере Марса – среднем слое между стратосферой и термосферой. По данным космического агентства, вспышки ультрафиолетового света возникают, когда вертикальный ветер переносит газы в области с более высокой плотностью, ускоряя химические реакции, которые создают оксид азота и усиливают свечение.

Рассматривая Марс в ультрафиолетовом свете, ученые смогли визуализировать изменения ветров в разные сезоны, которые влияют на ночное свечение в атмосфере. Согласно исследованию, на эти окружающие планету волны также влияют солнечное тепло и топографические нарушения, вызванные массивными вулканами Марса.

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Эти пульсирующие и светящиеся атмосферные эффекты до конца не изучены, но их присутствие напоминает нам, что у Марса действительно сложная атмосфера.

Напомним, что ранее на Марсе зафиксировали рост объема кислорода. В то же время прямо сейчас Солнце уничтожает Уран: планету постигнет судьба Марса.

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Источник: The Astrophysical Journal
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