В небе над США пролетел огромный огненный шар в 40 раз ярче Луны (видео)

Момент взрыва зафиксировала широкоугольная видеокамера NASA, расположенная на одном из небоскребов Турецкого города.

Более 40 людей американского штата Алабама стали свидетелями огромного яркого шара в небе, который взорвался в пятницу утром. Этот момент зафиксировала широкоугольная видеокамера NASA, расположенная на одном из высоких домов Турецкого города.

"Все небо засветилось ярко-синим цветом, я был на дороге рядом с пустым полем без уличных фонарей. Это было очень ярко!" – прокомментировал один из очевидцев этого явления в небе.

Момент вспышки был зафиксирован 17 августа в 1:19 ночи. Видео со взрывом в небе NASA опубликовала двумя днями позднее на своей странице в Facebook.

"Результаты показывают, что огненный шар был как минимум в 40 раз ярче, чем полнолуние. Шар получился в результате взрыва небольшого астероида диаметром 2 метра (6 футов)", – говорится в сообщении NASA в Facebook.

Возможно, что некоторые мелкие кусочки упали на землю, но неясно, все ли мелкие куски смогли достичь поверхности, добавила NASA. Если частицы метеора достигли поверхности, то охотники за метеоритами могут их найти и выручить за них немалые деньги.

Security camera/doorbell camera video of last night's fireball over Alabama at 12:20a CT. From Jason Stricklin, Shannon Stephens, Barry Pender, and Chris Bruner. The meteor was 18 miles over East Alabama moving at 53,700 mph. It fragmented over Grove Oak, in DeKalb County. pic.twitter.com/TVhcqht0RE