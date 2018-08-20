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В небе над США пролетел огромный огненный шар в 40 раз ярче Луны (видео)

Момент взрыва зафиксировала широкоугольная видеокамера NASA, расположенная на одном из небоскребов Турецкого города. 

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:28
Свидетелями взрыва стали более 40 человек. Фото: Day.Az
Свидетелями взрыва стали более 40 человек. Фото: Day.Az

Более 40 людей американского штата Алабама стали свидетелями огромного яркого шара в небе, который взорвался в пятницу утром. Этот момент зафиксировала широкоугольная видеокамера NASA, расположенная на одном из высоких домов Турецкого города.

"Все небо засветилось ярко-синим цветом, я был на дороге рядом с пустым полем без уличных фонарей. Это было очень ярко!" – прокомментировал один из очевидцев этого явления в небе.

Момент вспышки был зафиксирован 17 августа в 1:19 ночи. Видео со взрывом в небе NASA опубликовала двумя днями позднее на своей странице в Facebook.

"Результаты показывают, что огненный шар был как минимум в 40 раз ярче, чем полнолуние. Шар получился в результате взрыва небольшого астероида диаметром 2 метра (6 футов)", – говорится в сообщении NASA в Facebook.

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Фотография момента взрыва огненного шара в небе над Алабамой
alabamanewscenter.com

Возможно, что некоторые мелкие кусочки упали на землю, но неясно, все ли мелкие куски смогли достичь поверхности, добавила NASA. Если частицы метеора достигли поверхности, то охотники за метеоритами могут их найти и выручить за них немалые деньги.

Как утверждают специалисты NASA, огненные шары ежедневно проникают в атмосферу Земли, однако люди на часто становятся свидетелями таких явлений, так как заняты рутиной и редко смотрят на небо.

Напомним, что ранее на Марсе взорвался метеорит и оставил жуткий след, а на Луне найден таинственный вход в подземелье.

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Источник: Mashable
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