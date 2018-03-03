В Нидерландах рабочие случайно наткнулись на горшок с золотом

Сегодня, 15:39

В соответствии с законодательством страны, клад принадлежит владельцу участка, на котором нашли монеты

Наверняка, строители обрадовались. Фото: pixabay
Наверняка, строители обрадовались. Фото: pixabay

При проведении работ по прокладке водопроводных труб между городами Вианен и Хагестейн в провинции Утрехт рабочие выявили глиняный горшок с золотыми и серебряными монетами.
Всего в горшке оказалось 500 монет, из которых 12 из золота, остальные — серебряные. Найденные артефакты в отличном состоянии.

Возможно, перед тем, как спрятать, их тщательно упаковали (в горшке найдены остатки ткани).

Как установили археологи, монеты датируются XV веком. На некоторых из них изображения короля Англии Генриха VI и Папы Римского Павла II.

На сегодняшний день монеты переданы археологам для исследования. Что с ними будет после оценки, решат владельцы. В соответствии с законодательством страны, клад принадлежит разработчику проекта, водной компании и владельцу участка, на котором нашли монеты.

Напомним, ранее в Греции строители ненароком откопали Афродиту.

Мраморную скульптуру древнегреческой богини любви и красоты нашли недалеко от церкви Айя-София, которую относят к византийскому периоду.

Помимо этого, экспертам предстоит оценить ценность еще ряда археологических артефактов, найденных под землей.

Среди найденных исторических ценностей – мозаичные полы византийского периода и около 300 000 предметов античной культуры.

Также сообщалось, что в Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая

О том, какое необычное существо выявили португальские ученые, смотрите на видео ниже:
Нидерланды, золото, находка

Вы сейчас просматриваете новость "В Нидерландах рабочие случайно наткнулись на горшок с золотом". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Новости Ю

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Никто не знает, откуда пирамида появилась на этом месте. Фото: soulask.com

Археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана

22 Февраля, 17:04

Ученые утверждают, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды

Fun

Раскрыта тайна картины Пикассо. Фото: Northwestern University/Art Institute of Chicago

В шедевре Пикассо обнаружили невероятную находку

22 Февраля, 13:07

Открытие было сделано с помощью рентген-анализа
Загрузка...

Техно

Место представляет собой круглую область диаметром полтора километра. Фото: planetanovosti.com

Недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг

18 Февраля, 10:30

Уфологи не смогли добраться до объекта, так как путь был перекрыт военной техникой  

Fun

На берегу океана нашли акулу. Фото: pixabay

Океан выбросил на берег громадное существо с метровой пастью: первые фото

17 Февраля, 09:17

Есть такое ощущение, что на мир грядет что-то очень страшное, говорят рыбаки-очевидцы
Загрузка...