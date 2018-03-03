В Нидерландах рабочие случайно наткнулись на горшок с золотом

В соответствии с законодательством страны, клад принадлежит владельцу участка, на котором нашли монеты

При проведении работ по прокладке водопроводных труб между городами Вианен и Хагестейн в провинции Утрехт рабочие выявили глиняный горшок с золотыми и серебряными монетами.

Всего в горшке оказалось 500 монет, из которых 12 из золота, остальные — серебряные. Найденные артефакты в отличном состоянии.

Возможно, перед тем, как спрятать, их тщательно упаковали (в горшке найдены остатки ткани).

Как установили археологи, монеты датируются XV веком. На некоторых из них изображения короля Англии Генриха VI и Папы Римского Павла II.

На сегодняшний день монеты переданы археологам для исследования. Что с ними будет после оценки, решат владельцы. В соответствии с законодательством страны, клад принадлежит разработчику проекта, водной компании и владельцу участка, на котором нашли монеты.

Напомним, ранее в Греции строители ненароком откопали Афродиту.

Мраморную скульптуру древнегреческой богини любви и красоты нашли недалеко от церкви Айя-София, которую относят к византийскому периоду.

Помимо этого, экспертам предстоит оценить ценность еще ряда археологических артефактов, найденных под землей.

Среди найденных исторических ценностей – мозаичные полы византийского периода и около 300 000 предметов античной культуры.

Также сообщалось, что в Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая

О том, какое необычное существо выявили португальские ученые, смотрите на видео ниже:



