В ночном небе по всей Земле фиксировались странные вспышки света

Сегодня, 11:00

Аномалия актуальна для России, Соединенных Штатов, Новой Зеландии и некоторых других государств

Вспышки фиксировались по всему миру. Фото: pixabay
Вспышки фиксировались по всему миру. Фото: pixabay

Люди на абсолютно разных территориях замечают странные вспышки, которые происходят по ночам. Аномалия актуальна для России, Соединенных Штатов, Новой Зеландии и некоторых других государств. Ученые уже принялись анализировать явление, пока что никаких результатов исследований нет.

Согласно законам физики, в ночное время не могут возникать солнечные отблески, однако они почему-то происходят. К примеру, несколько дней назад, 12 марта, аномалию засняли на видео жители Веллингтона. Ролик уже загрузили на видеохостинг YouTube.

В комментариях под видео люди из разных уголков мира начали массово делиться своими наблюдениями, которые в точности соответствовали увиденному на ролике.

Очевидцы отмечают, что лучи света исходят на западе (со стороны "захода" Солнца). Небо ночью частично освещается, что пугает жителей и ученых. Наверное, это связано со смещением полюсов планеты либо с ослаблением магнитного поля Земли, вследствие чего пробивается солнечный ветер. Вторая версия ученых особенно правдоподобна.

Напомним, ранее мы сообщали о загадочной аномалии: Солнце без единого пятна уже 37 дней.

Также сообщалось, что 20-летняя девушка родила сына-"единорога": опубликованы фото.

О том, с чем связана аномальная зима, накрывшая мир, смотрите на видео ниже:
Солнце, небо, вспышка, аномалия

Вы сейчас просматриваете новость "В ночном небе по всей Земле фиксировались странные вспышки света". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УКРОП

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото pixabay.com

У львицы неожиданно выросла грива

3 Марта, 04:58

Аномалия, случившаяся с Бриджет, не единственный подобный случай

Fun

Женщина решила больше не бриться. Фото: Instagram

"Самая волосатая женщина на планете" отказалась от бритья: невероятные фото

22 Февраля, 09:21

Американка страдает синдромом поликистозных яичников, говорят врачи
Загрузка...

Fun

Ягненок. Фото: pixabay

У фермера родился необычный ягненок: "Думала, что он не выживет"

5 Февраля, 07:58

Женщина решила оставить милое животное у себя и ухаживать за ним

Другие страны

Фото: AFP

В Китае впервые за 40 лет замерзло море

7 Февраля, 12:29

Аномальное явление произошло в связи с резким снижением температуры воздуха
Загрузка...