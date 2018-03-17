В ночном небе по всей Земле фиксировались странные вспышки света

Аномалия актуальна для России, Соединенных Штатов, Новой Зеландии и некоторых других государств

Люди на абсолютно разных территориях замечают странные вспышки, которые происходят по ночам. Аномалия актуальна для России, Соединенных Штатов, Новой Зеландии и некоторых других государств. Ученые уже принялись анализировать явление, пока что никаких результатов исследований нет.

Согласно законам физики, в ночное время не могут возникать солнечные отблески, однако они почему-то происходят. К примеру, несколько дней назад, 12 марта, аномалию засняли на видео жители Веллингтона. Ролик уже загрузили на видеохостинг YouTube.

В комментариях под видео люди из разных уголков мира начали массово делиться своими наблюдениями, которые в точности соответствовали увиденному на ролике.

Очевидцы отмечают, что лучи света исходят на западе (со стороны "захода" Солнца). Небо ночью частично освещается, что пугает жителей и ученых. Наверное, это связано со смещением полюсов планеты либо с ослаблением магнитного поля Земли, вследствие чего пробивается солнечный ветер. Вторая версия ученых особенно правдоподобна.

Напомним, ранее мы сообщали о загадочной аномалии: Солнце без единого пятна уже 37 дней.

Также сообщалось, что 20-летняя девушка родила сына-"единорога": опубликованы фото.

О том, с чем связана аномальная зима, накрывшая мир, смотрите на видео ниже:



