В Новой Зеландии зафиксировали аномально большую волну

Это самая большая волна, которая когда-либо была зафиксирована в южном полушарии

Волна достигла небывалой высоты. Фото: pixabay

Рекордную высоту волны зафиксировали исследователи в Новой Зеландии. Ее высота достигла 23,8 метра, что является абсолютным рекордом за все время наблюдения за волнами в южном полушарии.

Наибольшая волна поднялась на острове Кэмпбелл. Прошлый рекорд был задокументирован в 2012 году в Австралии, в штате Тасмания. Тогда высота волны составила 22,03 метра.

Фиксировать подобные рекорды работникам метеослужбы помогает плавучий буй на солнечной батарее, он измеряет волны каждые три часа на протяжении 20 минут.

Недавно в Новой Зеландии появился гигантский разлом. Огромная трещина, которая была обнаружена в поверхности земной коры на территории Новой Зеландии, образовалась после проливных дождей. Ученые были впечатлены ее размерами.

Следует отметить, что длина разлома недалеко от города Роторуа составляет примерно 200 метров, а глубина трещины – 20 метров. Обнаружил эту трещину местный фермер Колин Тремейн после того, как несколько дней шли проливные дожди. Пролом получил название "Томо".

Видео посадки крупнейшего лайнера во время шторма смотрите ниже: