В работе Viber произошел глобальный сбой
На проблемы с сервисом жалуются жители Украины, России и ряда других европейских стран.
Популярный мессенджер Viber уже больше 5 часов страдает от сбоев. Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения или картинки, а десктопное приложение не может подключиться к сети.
На проблемы с сервисом жалуются жители Украины, России и ряда других европейских стран, сообщает сайт DownDetector.
Проблемы с Viber начались 11 сентября в 18:00. У многих пользователей пропала возможность отправлять и читать сообщения, скачать бэкапы, а в некоторых случаях даже не получается подключиться к мессенджеру.
Представители Viber не сообщили с чем связаны проблемы и когда пользователи вновь смогут нормально использовать мессенджер.
Напомним, что ранее Viber получил крайне важное улучшение, а фальшивый Viber заражает смартфоны по всему миру.
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Источник: iguides.ru