В работе Viber произошел глобальный сбой

На проблемы с сервисом жалуются жители Украины, России и ряда других европейских стран.

Пользователи Viber жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. Фото: tportal.hr

Популярный мессенджер Viber уже больше 5 часов страдает от сбоев. Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения или картинки, а десктопное приложение не может подключиться к сети.

На проблемы с сервисом жалуются жители Украины, России и ряда других европейских стран, сообщает сайт DownDetector.

Карта сбоев Viber Фото: DownDetector

Проблемы с Viber начались 11 сентября в 18:00. У многих пользователей пропала возможность отправлять и читать сообщения, скачать бэкапы, а в некоторых случаях даже не получается подключиться к мессенджеру.

Представители Viber не сообщили с чем связаны проблемы и когда пользователи вновь смогут нормально использовать мессенджер.

Напомним, что ранее Viber получил крайне важное улучшение, а фальшивый Viber заражает смартфоны по всему миру.