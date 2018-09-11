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В работе Viber произошел глобальный сбой

На проблемы с сервисом жалуются жители Украины, России и ряда других европейских стран.

Евгений Опанасенко
Сегодня, 23:12
Пользователи Viber жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. Фото: tportal.hr
Пользователи Viber жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. Фото: tportal.hr

Популярный мессенджер Viber уже больше 5 часов страдает от сбоев. Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения или картинки, а десктопное приложение не может подключиться к сети.

На проблемы с сервисом жалуются жители Украины, России и ряда других европейских стран, сообщает сайт DownDetector.

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Карта сбоев Viber
Фото: DownDetector

Проблемы с Viber начались 11 сентября в 18:00. У многих пользователей пропала возможность отправлять и читать сообщения, скачать бэкапы, а в некоторых случаях даже не получается подключиться к мессенджеру.

Представители Viber не сообщили с чем связаны проблемы и когда пользователи вновь смогут нормально использовать мессенджер.

Напомним, что ранее Viber получил крайне важное улучшение, а фальшивый Viber заражает смартфоны по всему миру.

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Источник: iguides.ru
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