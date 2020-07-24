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В S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от Тараса Шевченко: видео

Сегодня, 14:26

Игроки в поисках отсылок в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили отрывок из стихотворения Тараса Шевченко "Катерина"

В трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2, который внезапно показали на вчерашнем мероприятии Xbox Games Showcase для игровой приставки Xbox Series X, внимательные фанаты обнаружили удивительную "пасхалку", которую оставили разработчики украинской студии GSC Game World. Послание оказалось отрывком из стихотворения Тараса Шевченко "Катерина".

В ролике не показали игровых кадров, только впечатляющие локации Зоны отчуждения с городом-призраком Припятью и близлежащих локаций у Чернобыльской АЭС. Потому геймеры начали искать детали в каждом кадре в поиске отсылок. И нашли даже больше, чем ожидали.

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При просмотре трейлера на 01:22 зрителям демонстрируется некая секретная лаборатория, в которой размещены стеклянные колбы с пугающе странными существами внутри. При детальном рассмотрении заметны надписи "Жовтий-11", "Власність держави Україна" и некий текст, который трудно разобрать. Когда геймеры детальнее рассмотрели текст, выяснилось, что это отрывок из стиха "Катерина", только в перевернутом и отзеркаленном виде.

"Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила".

Стоп-кадр из трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2
Стоп-кадр из трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: gagadget.com

Прошло более 10 лет с тех пор, как в последний раз поклонники игры на выживание S.T.A.L.K.E.R. получили новую игру. Последняя игра серии Stalker: Call of Pripyat, вышла в далеком 2009 году, и долгое время казалось, что франшиза мертва. Два года назад украинская студия GSC Game World анонсировала S.T.A.L.K.E.R. 2, хотя было предоставлено очень мало подробностей об игре, и проект был забыт еще на пару лет.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
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Тишина была нарушена еще в начале 2020 года, когда разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World опубликовал первый скриншот игры и сообщение с рекомендацией фанатам следить за дополнительной информацией позже в этом году.

Поскольку трейлер крайне мало освещает детали игрового процесса, GSC Game World опубликовали небольшое объяснение на официальном сайте проекта, чтобы пролить свет на некоторые особенности игры. По словам разработчиков, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет "уникальным сочетанием" FPS, иммерсивного сима и ужастика, как и его предшественники. Тем не менее, новая игра будет обладать одним из "самых больших открытых миров на сегодняшний день", наряду с "эпической нелинейной историей", которая может похвастаться несколькими окончаниями.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 еще получила официальную дату выхода, но GSC Game World подтвердила, что она будет приурочена к выходу Xbox Series X. Это, конечно, не означает, что проект будет доступен только на консоли Microsoft, но будет выпущен одновременно на Xbox Series X (где будет временным консольным эксклюзивом) и компьютерах с Windows 10. Причем на игровой приставке Microsoft в проект можно будет поиграть сразу после релиза в рамках подписки Xbox Game Pass, которая не требует приобретения по полной стоимости.

Напомним, что ранее игру Ghost of Tsushima сметали с полок – критики в восторге от "шедевра". Также стоит отметить, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra сможет запускать игры от приставок Xbox.

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трейлер игры Microsoft компьютерные игры S.T.A.L.K.E.R. Xbox Series X
Источник: gagadget.com
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