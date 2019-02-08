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В Сеть "слили" фото смартфона Samsung Galaxy S10e

Galaxy S10e будет самым дешевым смартфоном-флагманом в линейке Samsung

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:23
Ранее модель называлась Galaxy S10 Lite Фото: FainaIdea.com
Ранее модель называлась Galaxy S10 Lite
Фото: FainaIdea.com

Как сообщают инсайдеры, в линейке Galaxy S10 будет представлено несколько моделей, которые будут разниться по мощности, оснащению и, соответственно, по цене. В китайскую соцсеть Weibo на днях "слили" фотографии еще одного смартфона во флагманской линейке Samsung – Galaxy S10e.

Ранее эту модель называли Galaxy S10 Lite, но производитель дал ей другое название с приставкой "е". Более того, название Galaxy S10e подтверждает не только фото, но и сертификация NBTC.

Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e
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Согласно утечкам информации, Samsung Galaxy S10e будет самым дешевым флагманом 10-й линейки, а значит будет оснащаться скромнее своих "старших братьев". Модель будет оснащена 5,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и окуляром для селфи-камеры. Внутри будет интегрирован процессор Exynos 9810 или Snapdragon 855 в зависимости от региона.

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Сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой стороне, в отличие от более дорогих модификаций, где его разместят под экраном. Смартфон представят вместе с другими Galaxy S10 на презентации 20 февраля в Сан-Франциско. Цена "дешевого" флагмана составит 750 евро.

Как смартфон влияет на внешность:

Напомним, что ранее эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов зимы. А производитель обещает, что смартфоны Samsung получат терабайт внутренней памяти

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Источник: gagadget.com
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