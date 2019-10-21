В сети появилась первая фотография PlayStation 5

На фотографии демонстрируется не сама PlayStation 5, а ее девкит – инструментарий для разработки игр

Девкиты PlayStation 5 раздают разработчикам игровых студий бесплатно Фото: LetsGoDigital

Недавно Sony официально объявила, что ее новая игровая приставка PlayStation 5 находится в активной разработке, и появится в продаже в конце 2020 года. Однако, саму приставку Sony не показала. На днях YouTube-канал ZONEofTECH в одном из последних видео поделился фотографией PlayStation 5.

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Владелец канала признался, что фотографию ему предоставил один из разработчиков игр под эту платформу. Правда, чтобы не подвергать риску своего знакомого девелопера, он не стал раскрывать его имя и закрасил серийный номер консоли, чтобы не было возможности отследить источник утечки.

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На фотографии демонстрируется не сама PlayStation 5, а ее девкит – специальный набор для разработки игр под эту игровую приставку. Т.е. это специальный гибридный компьютер, обладающий аппаратной начинкой PS5, но с дополнительными инструментами для программистов. Причем фотография совпадает с дизайном ранее опубликованного секретного устройства Sony, которое уже тогда смогли идентифицировать, как девкит.

Также стоит отметить тот факт, что один из дизайнеров судии Codemasters Мэттью Скотт случайно проговорился в Twitter о том, что в их офисе уже есть несколько подобных девкитов PlayStation 5. Он подтвердил, что ранее опубликованное в сети изображение является прототипом новой игровой приставки Sony.

Девкит Sony PlayStation 5 Фото: LetsGoDigital

Девкиты PlayStation 5 получают разработчики игровых студий бесплатно. Причем это началось еще в начале 2019 года, чтобы студии смогли разработать свои игры к моменту старта продаж консолей. На данный момент известны следующие подробности: высокоскоростной SSD, поддержка технологии трассировки лучей RTX, оптический Blu-Ray-привод, поддержка технологии обратной совместимости со всеми игровыми приставками PlayStation, а геймпад получит систему адаптивного сопротивления стиков и улучшенную вибрацию.

Изображение девкита из патента Sony Фото: LetsGoDigital

Напомним, что ранее игры PlayStation 4 стало возможно запускать на Android. В то же время Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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