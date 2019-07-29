Вскрылся грандиозный обман со смартфоном OnePlus 7 Pro

Эксперты выяснили забавный факт – у OnePlus 7 Pro есть полезная скрытая функция

OnePlus 7 Pro обладает скрытой возможностью - IP68 Фото: CNET

Топовый смартфон OnePlus 7 Pro является одним из лучших мобильных устройств 2019 года, который неоднократно попадал в наши рейтинги. В нем есть практически все: мощная начинка, превосходная фотокамера, приятный дизайн и привлекательная цена. Но, несмотря на все его достоинства, существует один фактор, который не делает его идеальным смартфоном – негерметичный корпус. Для многих покупателей было большим огорчением узнать, что флагман в 2019 году не обладает водонепроницаемым корпусом. Но эксперты выяснили забавный факт – у OnePlus 7 Pro, как оказалось, есть защита от воды.

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Редакция CNET решила опровергнуть миф о том, что OnePlus 7 Pro не водонепроницаемый. Что стало поводом для этой проверки? Буквально за месяц до официального анонса китайский производитель выпустил официальный рекламный ролик с демонстрацией работы смартфона под водой – OnePlus 7 Pro окунали в ведро с водой, после чего он работал без проблем.

Однако на момент анонса герметичный корпус не подтвердился, а после старта продаж OnePlus 7 Pro разрекламированная возможность уже отсутствовала в описании технической спецификации. Как заявил генеральный директор OnePlus Пит Лау, компания просто решила не тратить дополнительные средства на получение сертификации IP68 – полная защита от проникновения воды на глубине более метра на время более 30 минут. Грубо говоря, защита, как оказалось, есть, но тестирование ее должным образом не проводилось.

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Проверка водонепроницаемости

Эксперты из CNET решили сами проверить водонепроницаемость OnePlus 7 Pro. После 10-минутного погружения смартфон прекрасно продолжал работать: совершал звонки, работали все датчики, сенсорный дисплей реагировал на касания, фотокамеры работали исправно. Правда звук в слуховом динамике исказился, вероятно из-за оставшихся капель воды, которые были убраны воздушным компрессором, и проблема исчезла.

Спустя несколько часов после полного высушивания корпуса, смартфон был снова погружен в воду, но уже на 30 минут — это стандартный метод, который CNET использует для водостойких телефонов с IP-рейтингом и является минимальным требованием к прочному, водонепроницаемому телефону. На удивление, смартфон "выжил" – экран, связь и фотокамеры работали исправно.

OnePlus 7 Pro "выживает" под водой до 30 минут на глубине 1 метр Фото: CNET

Затем эксперты перешли к более интенсивной проверке – окунание в бассейн. Эта проверка представляет собой более суровый тест IPX7 – проверка на большей глубине, что увеличивает давление воды на корпус, тем самым повышая вероятность попадания воды в телефон.

Так и случилось – спустя восемь минут в бассейне на глубине 2,5 метра экран телефона отключился, и телефон, наконец, отключился. После пребывания 30 минут на дне бассейна OnePlus 7 Pro перестал включаться и реагировать на кнопку питания.

Справедливости ради стоит отметить, что для сравнения подобный тест был проделан с iPhone XR и XS, причем первый соответствовал стандарту IP67, а последний – IP68 (30 минут на глубине 2 метра).

Для некоторого дополнительного контекста мы погрузили iPhone XR и XS под воду, причем первый соответствовал стандарту IP67, а последний – IP68 (что составляет 30 минут в шести футах воды). На глубине 8 метров оба iPhone перестали работать: XR продержался около 7 минут, в то время как XS "выжил" после 30 минут пребывания под водой без видимых повреждений.

В итоге, OnePlus 7 Pro хоть и обладает водонепроницаемым корпусом, все же не стоит повторять данный эксперимент, поскольку его защитные возможности уступают конкурентам, а также производитель снимает с себя ответственность, если с телефоном что-то случится под водой, ведь официально поддержки такой возможности нет.

Напомним, что ранее OnePlus 7 Pro удивил всех своим фантастическим экраном. Также OnePlus 7 Pro попал в рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов с емким аккумулятором.

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