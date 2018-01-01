В солнечной системе найдены планеты с немыслимыми запасами воды

В списке планет Солнечной системы, наша планет Земля занимает всего пятое место

Вода есть не только на земле. Фото: pixabay

Многие ученые долгое время считали, что только на Земле есть запасы воды. Космические исследование астрономов и астрофизиков позволили сделать совершенно другие выводы. Другие планеты Солнечной системы имеют гораздо больше запасов воды, чем наша планета.

Например, спутник Юпитера, вдвое меньше нашей Луны, имеет в два раза больше воды, чем Земля. Подобные исследования удалось получить благодаря 20-летним данным космического зонда "Вояджеров". Ученые предполагают, что даже крошечный Плутон имеет столько же запасов воды, сколько и наша планета Земля.

Нашим ученым только предстоит выяснить эти данные, используя новые космические корабли, экспедиции и другие данные, которые можно воссоздавать с помощью сложного оборудования.

Планетологи из лаборатории реактивного движения NASA вывели формулу расчета количества воды. Измеряется эта величина в зетталитрах. Например, Земля имеет 1,3335 зетталитра воды.

В списке планет Солнечной системы, наша планет Земля занимает всего 5-ое место по количеству воды. Самым водным миром стал крупнейший спутник Сатурна, планета Ганимед. Исходя из доступных и известных данных, 69% поверхности этой планеты могут быть покрыты водными ресурсами.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже: