В Солнечной системе заметили загадочный феномен

Астрономы удивлены необычным поведением магнитных полей Солнца

Ученые не могут объяснить этот феномен. Фото: Medium.com

Солнце испускает огромное количество смертоносных гамма-лучей, но странность феномена в том, что это происходит в период минимальной активности нашей звезды. Вероятно, феномен связан с магнитными полями, но их механизм остается для ученых загадкой.

Высокоэнергетические гамма-лучи возникают в результате взаимодействия космических лучей с протонами в составе солнечного вещества. Обычно гамма-радиация поглощается звездой, однако присутствие сильных магнитных полей изменяет траектории космических лучей, и высокоэнергетические фотоны испускаются во внешнее пространство.

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Ученые провели анализ данных за 10 лет, проведенных космической обсерваторией НАСА Fermi Gamma-ray Space Telescope. Период низкой солнечной активности пришелся на период 2008-2009 годов, а высокой — на 2013 год. Далее ученые оценили количество событий испускания гамма-радиации, а также энергию фотонов, в зависимости от активности Солнца.

Результат оказался ошеломительным: Солнце испускает больше гамма-лучей с энергией 50 миллиардов электронвольт (50 ГэВ), чем предполагалось ранее. Бывали случаи, когда приборы регистрировали лучи энергией 100 ГэВ во время низкой солнечной активности, а один фотон обладал невероятной энергией в 467,7 ГэВ.

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Астрономы были удивлены необычным поведением магнитных полей Солнца. Попытки связать избыток гамма-лучей с солнечными вспышками и пятнами пока не увенчались успехом.

Напомним, что ранее на спутнике Сатурна обнаружили невероятную находку, которая увеличивает вероятность существования живых организмов на небесном теле. Также мы сообщали, что на Луне найден таинственный вход в подземелье.