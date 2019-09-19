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В Солнечной системе ожидают извержения супервулкана: фото

Гигантское извержение супервулкана можно наблюдать даже с Земли в обычный телескоп

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:34
Вулкан Локи настолько мощный, что при извержении спутник Ио теряет до 15% общего тепла
Вулкан Локи настолько мощный, что при извержении спутник Ио теряет до 15% общего тепла
Фото: Pexels

Ученые из Института планетологии в Аризоне заявили, что согласно последним данным на спутнике Юпитера Ио может в любой момент начаться крупнейшее извержение в Солнечной системе. На этом спутнике находится самый большой действующий супервулкан из известных, а его извержение будет настолько мощным, что это может сопровождаться огромным взрывом, даже видимым с Земли в оптический телескоп.

Смотрите также в сюжете о том, как вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на 6 км:

Когда дело доходит до извержений на Земле, вулканы, как правило, действуют по своим непредсказуемым графикам. Однако это не относится к крупнейшему вулкану Ио – там они извергаются на относительно регулярной основе с погрешностью в пару дней. Более того, вулкан Локи шириной в 200 километров настолько мощный, что при извержении спутник теряет до 15% общего тепла.

Вулкан Локи представляет собой темную область в форме подковы
Вулкан Локи представляет собой темную область в форме подковы
Фото: Gizmodo

Последние 20 лет астроном Джули Рэтбун из Института планетологии с удивлением наблюдал, как этот вулкан извергается с жуткой регулярностью. Согласно ее последним расчетам, Локи извергнется в середине сентября, о чем она заявила на конференции EPSC-DPS 2019 в Женеве, сообщает Общество Европланеты. Предыдущее предсказание Ратбун об извержении Локи в мае 2018 года сбылось.

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Закономерность была обнаружена исследователем в 2002 году, когда она проанализировала собранные с 1988 по 2000 год данные, по которым выяснилось, что гигант в форме подковы извергался примерно с 540-дневными интервалами. Но затем вулкан выбился из графика и на протяжении 2000-х годов извергался реже и без заметного паттерна.

График периодичности извержения вулкана Локи на спутнике Юпитера
График периодичности извержения вулкана Локи на спутнике Юпитера
Фото: Gizmodo

"Предсказать извержения невероятно сложно. На это влияют многие факторы, в том числе скорость поступления магмы, состав магмы, в частности, наличие в ней пузырьков, тип породы и ее состояние, а также многие другие вещи", – объясняет Джули Рэтбун.

Напомним, что ранее было сделано сенсационное открытие – на Юпитере обнаружили воду. В то же время на одном из спутников Юпитера обнаружили загадочный НЛО.

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Источник: Gizmodo
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