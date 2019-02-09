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В соседней галактике обнаружили мощный выстрел

В Большом Магеллановом Облаке рассмотрели гигантский джет молодой звезды

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:20
Наблюдаемый джет получил название Herbig-Haro 1717 Фото: Photo Gratuite
Наблюдаемый джет получил название Herbig-Haro 1717
Фото: Photo Gratuite

Европейская Южная Обсерватория запечатлела фантастическое фото пузыря вокруг новорожденных звезд, внутри которого замечен джет массивной молодой звезды. Находится он "рядом" в Большом Магеллановом Облаке – спутнике нашей галактики.

Красная и синяя полоски – это один гигантский джет длинной в 33 световых года Фото: ESO

Наблюдаемый объект был, который получил название Herbig-Haro 1717, был замечен в области LHA 120-N 180B, и оказался рекордной длинны – 33 световых года. Джет возникает, когда вдоль вращения компактного объекта выбрасываются потоки вещества. Как правило, их трудно разглядеть, так как обычно они скрыты пылью. Но этот снимок уникален – это первый случай, когда специалистам удалось увидеть джет в другой галактике в оптическом диапазоне.

Область LHA 120-N 180B представляют собой межзвездные облака ионизованного водорода, где происходит активное звездообразование. После рождения звезд окружающий их газ ионизируется, создавая при этом весьма живописные картины. Также особенность формы N180 B в том, что туманность образует циклопический пузырь ионизованного водорода, окружённый четырьмя пузырями меньшего размера.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее из космоса получено фантастическое фото Земли и Луны. Также ученые уточнили форму нашей галактики – она оказалась плоской и с баром. 

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Источник: Популярная Механика
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