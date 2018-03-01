В США физик нашел реальные доказательства существования Бога

Исследования показали, что мир с физической реальностью действительно похож на Матрицу, управляемую внешним разумом

Ученый Митио Каку является профессором теоретической физики и разработчиком теории струн, а также его работы изучаются во всем мире. Сейчас он сообщил, что нашел доказательства существования Бога.

Веским аргументом для него стало существование полурадиальных тахионов, являющихся элементарными частицами, а также их скорость движения превышает световой аналог в вакууме. Исследования показали, что мир с физической реальностью действительно похож на Матрицу, управляемую внешним разумом.

Он создает для людей определенные правила, исключающие случайные изменения. Таким образом, появилась музыка, звучащая в пространстве, имеющем 11 измерений, вместе с другими факторами, указывающим на реальность Высшего Существа.

Каку Митио, англ. Michio Kaku; род. 24 января 1947, Сан-Хосе, Калифорния, США — американский учёный японского происхождения, специалист в области теоретической физики. Известен как активный популяризатор науки, автор научно-популярных книг.

Напомним, ранее в Швеции церковь запретила считать Бога мужчиной.

В правила ведения служб были внесены поправки. Оттуда убрали слова "Он" и "Господь" (Lord). Использовать слово "Бог" (God) разрешается.

Решение было принято 23 ноября на собрании Церковного собора – высшего законодательного органа Церкви Швеции, состоящего из 251 человека. Оно вступит в силу 20 мая, в День Святой Троицы.

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