В США создают игру, которая будет существовать вечно

Вице-президент Bethesda заявил, что игра Fallout 76 будет поддерживаться вечно

Игра получит невероятно огромный срок поддержки. Фото: vgn.it

Онлайновый проект Fallout 76 от компании Bethesda все еще находится в разработке, но представитель разработчика видеоигр шокировал геймеров по всему миру своим громким заявлением. Вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс заявил, что игра Fallout 76 будет поддерживаться вечно.

Пит приводит в пример видеоигры Skyrim, Fallout 4 и даже Morrowind, в мирах которых геймеры до сих пор проводят свое время, поскольку в них скрыто достаточно тайн, загадок и квестов на сотни часов, а если расширить игру модами, – то на все тысячи.

"Я не иронизирую. Вот, вечно. Потому что люди спрашивают: "Поддержка продлится два года или пять лет?", — и тогда я отвечаю, — "Что ж, люди до сих пор играют в Morrowind, а зайдя в онлайн увидите еще многих людей, которые играют в Fallout 4 и Skyrim", — заявил Хайнс.

В отличие от предыдущей игры Fallout 4, новая игра Fallout 76 полностью стала онлайновой, где игроков ожидают тысячи квестов и приключений. Но из-за полностью онлайновой составляющей пришлось пожертвовать сюжетной кампанией, поэтому приключения будут создавать сами игроки, исследуя мир.

Также у Bethesda есть идеи насчет Fallout 76, но студия хочет посмотреть на реакцию игроков – внедрять ли секретные функции, или воздержаться.

Напомним, что ранее геймер раскрыл секрет игры Doom 2 спустя 24 года - он смог разгадать загадку главного разработчика. А Steam сделал самую популярную игру в мире бесплатной для всех.