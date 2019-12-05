Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Steam стартовали продажи игры Red Dead Redemption 2

После Rockstar Games, Epic Games Store и Google Stadia игра Red Dead Redemption 2 появилась в Steam

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Red Dead Redemption 2 в Steam стоит 899 гривен
Red Dead Redemption 2 в Steam стоит 899 гривен
Фото: Steam

На игровой платформе Steam началась мировая продажа вестерна Red Dead Redemption 2. Осенью версия игры для компьютеров стартовала на платформах Rockstar Games, Epic Games Store и даже Google Stadia, но с 5 декабря после небольшой задержки начались продажи в Steam.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Продажи Red Dead Redemption 2 начались сегодня в 18:00 по киевскому времени. Оригинальная версия игры обойдется в 899 гривен, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет 1199 гривен и 1499 гривен соответственно.

Читайте также:
Steam раскрыл даты всех распродаж до конца 2019 года

Изначально Red Dead Redemption 2 вышла эксклюзивно для игровых приставок Xbox One и PlayStation 4 в октябре 2018 года. Спустя год разработчики выпустили версию для компьютеров.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2
Фото: Steam

Однако выход проекта на компьютерах оказался омрачен непомерными требованиями к компьютеру: самая мощная видеокарта RTX 2080 не способна "вытянуть" больше 60 кадров на секунду при разрешении 4K. Также Red Dead Redemption 2 страдала от ряда "проклятых" ошибок, большая часть из которых уже "вылечена". Так что купившие игру сейчас в Steam получат наилучший продукт для ПК.

Напомним, что ранее Halo Reach покорила Steam – геймеры в восторге от игры. Также недавно Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия Halo Reach покорила Steam: геймеры в восторге от игры Sony PlayStation отмечает 25-летие Разработчик игр из мирового ТОП-10 открывает офис в Киеве: что известно
игры видеоигры компьютерные игры Red Dead Redemption 2
Источник: CyberSport
Реклама

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

Вчера, 19:06Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

Вчера, 15:38Эксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским
Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Потерявший руки работник
Потерявший руки работник "Дома-2" получит пожизненное пособие
Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
Спокуслива в 53: Сальма Хайєк здивувала шанувальників знімком
Спокуслива в 53: Сальма Хайєк здивувала шанувальників знімком