В Steam стартовали продажи игры Red Dead Redemption 2

После Rockstar Games, Epic Games Store и Google Stadia игра Red Dead Redemption 2 появилась в Steam

Red Dead Redemption 2 в Steam стоит 899 гривен Фото: Steam

На игровой платформе Steam началась мировая продажа вестерна Red Dead Redemption 2. Осенью версия игры для компьютеров стартовала на платформах Rockstar Games, Epic Games Store и даже Google Stadia, но с 5 декабря после небольшой задержки начались продажи в Steam.

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Продажи Red Dead Redemption 2 начались сегодня в 18:00 по киевскому времени. Оригинальная версия игры обойдется в 899 гривен, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет 1199 гривен и 1499 гривен соответственно.

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Изначально Red Dead Redemption 2 вышла эксклюзивно для игровых приставок Xbox One и PlayStation 4 в октябре 2018 года. Спустя год разработчики выпустили версию для компьютеров.

Red Dead Redemption 2 Фото: Steam

Однако выход проекта на компьютерах оказался омрачен непомерными требованиями к компьютеру: самая мощная видеокарта RTX 2080 не способна "вытянуть" больше 60 кадров на секунду при разрешении 4K. Также Red Dead Redemption 2 страдала от ряда "проклятых" ошибок, большая часть из которых уже "вылечена". Так что купившие игру сейчас в Steam получат наилучший продукт для ПК.

Напомним, что ранее Halo Reach покорила Steam – геймеры в восторге от игры. Также недавно Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

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