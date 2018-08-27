В теле человека обнаружен новый орган

Ученые не перестают изучать человеческий организм и это приносит свои плоды – ученые из Австралии обнаружили у людей новый орган.

Ученые давно подозревали о существовании этого органа. Фото: pinterest.co.kr

Несмотря на современные технологии и открытия в области медицины, тело человека все еще покрыто тайнами. Ученые не перестают изучать человеческий организм и это приносит свои плоды – ученые из Австралии обнаружили у людей новый орган.

Новый орган отвечает за быстрый иммунитет, а если быть точным – за хранение В-лимфоцитов, сообщает издание Nature Communication. Это долгоживущий подтип В-лимфоцитов, который отвечает за быстрый иммунный ответ и выработку большого количества иммуноглобулинов при реинфекции или повторном заражении тем же патогеном. Благодаря этому, иммунная система запоминает инфекционные агенты, что позволяет лучше справляться с ними в будущем.

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Ученые давно предполагали, что такие клетки "памяти" где-то скрываются в организме человека. Ранее считалось, что они располагаются в лимфоузлах, но это предположение было ошибочным, хотя и недалеким от истины. При изучении лимфатических узлов, эксперты обнаружили над лимфоузлами небольшие образования, которые буквально напичканы В-клетками. Открытие удалось совершить благодаря использованию двухфазного лазерного микроскопа: именно его степень увеличения и визуализации позволили увидеть новую структуру, которая получила название "субкапсулярный пролиферативный очаг" (subcapsular proliferative foci).

"Видеть то, как работают В-клетки просто невероятно! В новой структуре, которую удалось увидеть впервые, В-клетки памяти активируются, в ней образуются кластеры. Мы первые в мире увидели, как они двигаются, взаимодействуют с другими клетками иммунитета и видоизменяются прямо у нас на глазах!" – прокомментировал доктор Имоджен Моран.

Напомним, что ранее ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле, а на краю Солнечной системы обнаружили нечто невероятное.