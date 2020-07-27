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В Telegram появились видеозвонки – как включить и пользоваться

Сегодня, 07:56

Возможность совершения видеозвонков пока запущена в экспериментальном режиме и доступна владельцам iPhone и iPad

Свежая версия популярного мессенджера Telegram добавила полезную и долгожданную функцию – возможность совершения видеозвонков. Данная возможность запущена в тестовом (экспериментальном) режиме и доступна пока только владельцам iPhone и iPad. Таким образом, обещанная в апреле этого года востребованная возможность приложения была частично удовлетворена, сообщает Код Дурова.

Чтобы воспользоваться новой возможностью Telegram, нужно соблюсти следующие требования:

  1. Обновить Telegram до версии 6.3 через Apple AppStore;
  2. 10 раз нажать на значок "настройки" (Settings), в результате чего откроется скрытое меню (Debug);
  3. Активировать в меню опцию "экспериментальные функции" (Experimental feature).

Как включить экспериментальную функцию в Telegram
Как включить экспериментальную функцию в Telegram
Фото: Сегодня

Смотрите также в сюжете о том, как банковские услуги переходят в мессенджеры:

После активации экспериментальной функции появится кнопка "Видеозвонок", если потянуть на аватарку вниз, а у пользователей, у которых активирована такая возможность, появится аналогичный значок напротив профиля в списке контактов – им можно позвонить по видеосвязи.

Пользователи отмечают, что качество видеосвязи находится на уровне Viber или Facebook Messenger, однако звонки очень часто обрываются в неподходящий момент. Поэтому пользоваться этой возможностью в полную силу пока нельзя. Когда функция станет полностью доступна на всех мобильных платформах, не сообщается. Telegram обещал, что запустит функции групповых видеозвонков до конца 2020 года.

Напомним, что ранее в Telegram из-за глобального сбоя не отправлялись сообщения и исчезли паблики. Также ранее мы показывали, как сделать стикеры в Viber.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: hromadske.tv
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