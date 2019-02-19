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В Twitter придумали способ спасти репутацию звездам

Новый функционал заменит функцию редактирования публикаций

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Новый функционал поможет улучшить публикации
Новый функционал поможет улучшить публикации
Фото: Pixabay

У пользователей Twitter с момента его основания есть только одна глобальная претензия – отсутствие возможности редактировать свои публикации. Ранее ходили слухи о том, что в сервисе микроблогов вскоре появится такой необходимый функционал для исправления ошибок, но генеральный директор "Твиттера" Джек Дорси развеял эти мифы. Однако добавил, что они придумали революционную альтернативу редактированию.

Гендиректор предложил на суд публики новую функцию "объяснения" твитов, которая является альтернативой редактирования. Эта функция представляет собой ретвит с комментариями, который позволит расширить контекст и дать необходимые пояснения о сути публикации – что-то вроде сноски мелким текстом под постом.

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Дорси отметил, что новая функция будет отличаться от цитирования и комментариев тем, что "уточняющий" текст будет доступен вместе с исходной публикацией в Twitter. Подобный ход позволит избежать редактирования, а также поможет добавить еще немного текста к исходному посту.

Подобный функционал больше подходит для знаменитостей, которые активно ведут свою страницу в Twitter, но потерявшие доверие из-за скандальных публикаций в прошлом, повлиявших на их карьеру. К примеру, Кевин Харт потерял возможность вести премию "Оскар 2019" из-за обвинений в гомофобии, которая подтвердилась по его твитам за 2011 год; Джеймс Ганн был уволен из руководства "Стражами Галактики" после того, как всплыли публикации в Twitter, сделанные в период между 2008 и 2012 годами, когда он шутил о насилии и педофилии. Подобный "уточняющий" функционал помог бы им внести оправдания в свои старые публикации и спасти свою репутацию.

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На текущий момент "объяснения" является одним вариантов, который рассматривают в Twitter. Пока функция находится на стадии планирования, и возможно в будущем разработчики реализуют нечто похожее.

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Источник: TechSpot
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