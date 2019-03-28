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В Twitter прошла массовая волна блокировок из-за шутки

Хитрая шутка стала причиной массовых блокировок в сервисе микроблогов Twitter

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Шутники призывали сменить дату своего рождения на 2007 год
Шутники призывали сменить дату своего рождения на 2007 год
Фото: Pixabay

Тысячи пользователей Twitter оказались заблокированы из-за серии провокационных шуток. Шутники делали репосты в социальной сети с призывом поменять дату своего рождения на 2007 год. Якобы, в результате смены даты на 2007 год откроется "ностальгическая функция" – скрытая цветная тема для приложения. Причем комментарии шутников специально мотивировали "жертв" на смену даты, мол "действительно работает".

К сожалению, купившиеся на розыгрыш пользователи столкнулись с тем, что сервис заблокировал их аккаунт, поскольку Twitter "не работает с лицами младше 13 лет". Жертвой розыгрыша стал даже журналист Buzzfeed Райан Мак, который решил проверить "пасхалку", чтобы написать о ней. В результате эксперимента аккаунт сотрудника СМИ был заблокирован.

Вместо "скрытых функций" пользователи получали сообщение о блокировке аккаунта

Ситуацию прокомментировала служба поддержки Twitter, призвав не менять дату рождения на 2007 год, поскольку это приведет к немедленному закрытию доступа к социальной сети.

Шутку, кстати, приравняли к недавнему пранку, где пользователям рекомендовали положить смартфон в микроволновку, чтобы якобы быстро зарядить батарею, а на деле эта процедура повреждала мобильные устройства.

Смотрите также в сюжете о том, как распознать интернет-мошенника:

Напомним, что ранее в Twitter планировали убрать кнопку "нравится". В то же время в Twitter придумали способ спасти репутацию звездам.

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Источник: ferra.ru
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