В Twitter прошла массовая волна блокировок из-за шутки

Хитрая шутка стала причиной массовых блокировок в сервисе микроблогов Twitter

Тысячи пользователей Twitter оказались заблокированы из-за серии провокационных шуток. Шутники делали репосты в социальной сети с призывом поменять дату своего рождения на 2007 год. Якобы, в результате смены даты на 2007 год откроется "ностальгическая функция" – скрытая цветная тема для приложения. Причем комментарии шутников специально мотивировали "жертв" на смену даты, мол "действительно работает".

damn changing your birth year to 2007 makes your twitter feed all colourful we been missin out

К сожалению, купившиеся на розыгрыш пользователи столкнулись с тем, что сервис заблокировал их аккаунт, поскольку Twitter "не работает с лицами младше 13 лет". Жертвой розыгрыша стал даже журналист Buzzfeed Райан Мак, который решил проверить "пасхалку", чтобы написать о ней. В результате эксперимента аккаунт сотрудника СМИ был заблокирован.

Ситуацию прокомментировала служба поддержки Twitter, призвав не менять дату рождения на 2007 год, поскольку это приведет к немедленному закрытию доступа к социальной сети.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to unlock new color schemes. Please don’t try this. We don't have different color schemes based on your birthday.