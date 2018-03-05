В Украине обнаружили "каменную могилу", которая может дать фору Египетским пирамидам

Могила – это одно из тех мест в Украине, которое до сих пор скрывает множество тайн для современного человечества

Совсем недавно археолог разгадал тайну строительства египетских пирамид, тогда как среди приазовских степей находится одно из самых загадочных мест Украины – доисторический храмовый комплекс наших предков "Каменная могила", который до сих пор окутан тайнами. Побывать на месте, окутанном множеством загадок, и с очень сильной энергетикой может каждый желающий, передает Vlasno.info.

На первый взгляд, Каменная могила – это гора необычного желто-красного камня, которую будто насыпал посреди степи какой-то великан. Глыбы прямоугольных камней, неспецифических для этой местности, неизменно приковывают взгляды туристов. От увиденного сразу возникает естественный вопрос: откуда они могли здесь взяться, ведь вокруг степная равнина?

Комплекс "Каменная Могила" расположен на трех гектарах земли. Наибольшее скопление камней называют Алтарем. Около трех тысяч каменных глыб образуют насыпь высотой двенадцать метров. "Каменная Могила" – это одно из тех мест в Украине, которое до сих пор скрывает множество тайн для современного человечества.

Многие считают, что археологические открытия древней находки могут поломать общепринятые исторические теории. Оказывается, каменная насыпь – это только вершина айсберга, которую видят люди. Под этим камнем скрыто около восьмидесяти пещер и гротов, которые археологи открыли во время раскопок.

Пещеры Ведьмака, Козы, Мистерий, Дракона, Быка ... Свои названия они получили через настенные рисунки и петроглифы, которые исследователи нашли на стенах лабиринтов. Сейчас насчитывается около 160-ти табличек с надписями.

Найденные артефакты привели к жарким дискуссиям среди ученых и родили несколько различных теорий о происхождении и использования "Каменной Могилы". Но пока остается больше вопросов, чем ответов, а подземные пещеры и гроты "законсервировали" песком, чтобы хоть как-то уберечь находку от разрушения.

Некоторые из ученых утверждают, что каменное образование имеет естественное происхождение. По одной из теорий, когда на этом месте было Сарматское море, именно его песчаники стали основой образования странных камней. Впоследствии на его месте через несколько миллионов лет образовалось понтийское море. Море постепенно высохло и оставило известняки, остатки которых до сих пор можно наблюдать на берегах Молочной реки, протекающей рядом. Затем здесь была пустыня, а геологические процессы способствовали накоплению марганца, глины и оксида железа. Этот набор элементов образовал монолит, который впоследствии в силу различных процессов раскололся, образуя пустоты, похожие на сотовые ходы.

Ни в самой "Каменной Могиле", ни вокруг нее не обнаружено останков захоронений. Археологи и ученые склоняются к тому, что это место служило древним людям для встречи с Богами – проведение мистических ритуалов и сакральных обрядов. В давние времена насыпи в виде курганов считались могилами предков. Тогда существовал культ "горы". Предки верили, что боги сходят с горы и их ждет реинкарнация после смерти. Возможно, именно поэтому и возникло название – "Каменная Могила".

По версии ученых, именно это место было выбрано различными племенами как святилище. Современные исследователи-энергетики подтверждают, что это место имеет чрезвычайную энергетическую силу. Наличие большого количества гротов и пещер сделало место удобным для обустройства святилища древних. Предполагается, что сюда помолиться богам приходили в течение нескольких тысячелетий скифы, сарматы, киммерийцы, готы, гунны, печенеги, половцы, хазары и многие другие народы.

Здесь часто бывают иностранные исследователи, туристы из-за рубежа и со всей Украины. И все же заповедник заслуживает значительно большего внимания общественности. Ведь это действительно уникальный памятник, которому удалось сохраниться до наших дней. "Каменная Могила" – ценная реликвия, которой Украина может гордиться перед всем миром

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