В Украине официально представлен новый внедорожник Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB будет поставляться с дизельными и бензиновыми двигателями, начиная от 1,3-литрового 163-сильного агрегата

Новейшую модель внедорожника Mercedes-Benz GLB представили в Украине. Кроссовер получился на 224 мм длиннее своего предшественника, родственного GLA, а также получил более просторный салон. Опционально даже доступна спортивная трехдверная версия Mercedes-Benz GLB. Мероприятие состоялось в режиме онлайн-презентации, сообщает Auto.ria.com.

Mercedes-Benz GLB будет поставляться с несколькими двигателями. Бензиновые версии начинаются с GLB 200, под капотом которого установлен 1,3-литровый 163-сильный агрегат и 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Топовой моделью станет полноприводный 2-литровый турбированный GLB 250 4Matic на 224 л.с.

Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Фото: Mercedes-Benz 1/10

Дизельные силовые установки получат исключительно 2-литровые моторы. Начальная модификация GLB 180 d получила 116-сильный агрегат. Под капотом GLB 200 d устанавливается "турбочетверка", развивающая 150 лошадиных сил. Топовым дизелем будет 2-литровый агрегат, разогнанный до 190 л.с.

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Но все модели перекрывает самая "элитная" версия Mercedes-AMG GLB 35, на которой используется двухлитровая "турбочетверка" на 306 лошадиных сил. Уже традиционно AMG-модификация отличается не только мотором, но и внешним декором.

За самую базовую версию нового кроссовера в Украине придется выложить от 989 332 гривен. Покупатель за такую сумму получит 1,3-литровый бензиновый мотор с передним приводом. Самой дорогой версией ожидаемо будет 306-сильный Mercedes-AMG GLB 35, за который дилеры попросят от 1 383 186 гривен.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz показал автомобиль будущего, разорвавший все шаблоны. Также недавно Mercedes-Benz сообщал, что отказывается от бензина и дизеля.

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