В Украине отменили выпуск игры Mortal Kombat 11

Издатель Mortal Kombat 11 WB Games дал официальный комментарий по поводу запрета

Mortal Kombat 11 в Украине не появится Фото: GamesRadar

23 апреля должен состояться выход игры Mortal Kombat 11 – файтинга в знаменитой игровой вселенной. Однако до Украины игра не доберется, чем огорчила миллионы игроков страны – проект уже изъяли из сервисов цифровой дистрибуции PlayStation Store и Steam. Теперь же издатель файтинга WB Games дал официальный комментарий по этому поводу.

Пресс-служба компании заявила, что игру решили не выпускать на территории Украины из-за местного законодательства, боясь нарушить местные законы.

Мы отменили выпуск Mortal Kombat 11 на рынке Украины, чтобы не нарушать местные законы. Наше решение может быть пересмотрено на основании изменений в законодательстве. Мы приносим извинения за любые неудобства, которое это могло вызвать.

Компания не объяснила, какой именно закон нарушила игра, но в комментариях геймеры предположили, что это связано с костюмом героини Скарлет. Недавно Nether Realm анонсировала облик под названием Kold War Skarlet ("Скарлет — Холодная война"), который содержит советскую символику. В 2015 году в Украине принята статья 219, которая и запрещает использование атрибутики с сочетанием серпа, молота или пятиконечной звезды.

Вероятнее всего отмена игры связана с костюмом героини Kold War Skarlet с запрещенной в Украине символикой Фото: gagadget.com

Удивительно, что игру запретили целиком, ведь можно было просто вырезать данный скин из игры, как это в свое время сделали разработчики Dota 2, убрав скелетов и зашив живот Пуджа, а в Германии из Wolfenstein убрали нацистскую символику и усы Гитлера, чтобы соответствовать закону.

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