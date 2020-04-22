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В Украине построили гибрид квадроцикла и гиперкара Quanta R: фото

Внешне Quanta R от Iron Custom Motors больше походит на квадроцикл, но технически – это спортивный автомобиль с "сердцем" от Subaru

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:10

Уникальный автопроект создала харьковская мастерская Iron Custom Motors. Их детищем стал необычайный гибрид квадроцикла и спортивного автомобиля – Quanta R. Созданное транспортное средство показалось настолько оригинальным, что его даже трудно классифицировать. Кастомный квадроцикл получил оппозитный двигатель Subaru и полноприводную трансмиссию, а легковесная конструкция позволила Quanta R разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды, как настоящий гиперкар.

Несмотря на то, что конструкционно Quanta R от Iron Custom Motors больше походит на квадроцикл, технически – это спортивный автомобиль. Шасси изготовлено из стальных труб. Внутри расположен доработанный оппозитник Subaru объемом 2,5 литра со специальной системой впрыска метанола, позволяющая ему развивать мощность до 600 лошадиных сил. Вдобавок Quanta R полагается симметричный полный привод, спортивная коробка передач, подвеска с возможность регулировки развала/схождения на обеих осях и амортизаторами Bilstein B16, а за торможение отвечают керамические диски Brebmo.

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Управление реализовано по аналогии с квадроциклом – рулем от мотоцикла. Блок с электроусилителем разработан собственными силами ICM, как и кнопочный селектор передач, заключенный во влагонепроницаемый корпус. Внешние элементы, фары, фонари и зеркала, адаптированы от разных моделей мотоциклов, а панели изготовлены из алюминия и углепластика. В оснащение входит подогрев мест водителя и пассажира, аудиосистема Alpine Marine, состоящая из шести динамиков, сабвуфера и двух усилителей.

Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
Quanta R от Iron Custom Motors
Фото: Iron Custom Motors
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Масса Quanta R составляет всего 750 килограммов, то есть удельная мощность находится на уровне 800 сил на тонну — больше, чем у Ferrari LaFerrari. Максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Напомним, что ранее в Украине был официально представлен новый внедорожник Mercedes-Benz GLB. Также недавно Toyota представила кроссовер нового поколения.

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авто квадроцикл автомобили Subaru гиперкар
Источники: АвтоЦентр.ua , Iron Custom Motors
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