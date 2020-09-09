Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Украине появился опасный вид мошенничества – как уберечься от обмана в соцсетях

Сегодня, 12:57

Эксперт по кибербезопасности рассказала, как не стать жертвой нового вида обмана в интернете

Мошенники в соцсетях создают cтраницы-близняшки. Копии почти не отличить от оригиналов! Зачем это делают и как выманивают ваши деньги — разбираемся в теме.

Создают в соцсетях клоны страниц пользователей, размещают фото жертвы и даже подписываются на всех, с кем общается пользователь – вот такая новая схема выманивания денег. Киевлянка Яна недавно из-за такого обмана имела хлопоты.

"Он начал отправлять сообщения о том, что это моя новая страница, и чтоб они подписывались. Спустя какое-то время мне пришло сообщение о том, что моя страница заблокирована, и я обратилась сразу же в техподдержку. Меня попросили переслать документы, я переслала, и меня попросили подождать", – рассказывает пострадавшая от кибератак Яна Исаенко.

Сюжет Георгия Маринова
Видео: Сегодня

Пока техподдержка разбиралась, мошенники начали выманивать деньги у друзей девушки. Такая схема сейчас распространена в интернете, говорят киберексперты. По словам Наталии Бугаевой, мошенники начинают рассылать друзьям жертвы различного рода сообщения: например, с просьбой о помощи, что им необходимо переслать определенную сумму денег.

Наталия Бугаева

Наталия Бугаева

психолог, эксперт по кибербезопасности

В таких случаях закрывайте профили страниц и не подтверждайте дружбу с незнакомцами – эти два правила уберегут от мошенников. Если же ваш профиль уже клонировали, не ограничивайтесь одним только обращением в техподдержку.

Необходимо сообщать в подобных случаях в киберполицию. Это можно сделать прямо на сайте. Нужно обязательно указать, что ваша страница, заблокированная по просьбе мошенников, была создана гораздо раньше. Это и есть основанием того, что вы являетесь реальным пользователем. Также следует всеми возможными способами оповестить своих подписчиков, чтобы те не велись по просьбе мошенников под вашим именем перевести деньги.

Напомним, ранее мы писали о мошеннике, который обманывал украинцев, накручивая километраж на "евробляхах". Также недавно хакер раздал людям награбленные 25 миллионов долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Подделка документов в Украине: какая «липа» самая востребованная Мошенники изобрели новую схему: предлагают прочистить канализацию без демонтажа труб СК Беларуси зарегистрировал более 150 угроз чиновникам в соцсетях (фото) СБУ накрыла скандальную «пирамиду», укравшую у украинцев 250 млн долларов
интернет мошенники аферисты соцсети преступники кибербезопасность
Источник: ТРК Україна
Реклама

Новости партнеров

Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Тіна Кароль вперше поділилася унікальними кадрами свого весілля
Тіна Кароль вперше поділилася унікальними кадрами свого весілля
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?

Популярные статьи

Сегодня, 05:56Fun

Старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Сегодня, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Вчера, 08:18Events

Международный день грамотности-2020: лучшие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Вчера, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряШоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

7 сентябряFun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

7 сентябряШоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

7 сентябряFood

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

7 сентябряFun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

7 сентябряТехно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

7 сентябряEvents

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

7 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Новости партнеров

Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Красуня Міхрімах з "Величного століття" показала свою сім'ю
Красуня Міхрімах з "Величного століття" показала свою сім'ю
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Богомолов показал, почему взял в жены Ксению Собчак
Богомолов показал, почему взял в жены Ксению Собчак
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
За італійським рецептом. Як приготувати фаршировані помідори
За італійським рецептом. Як приготувати фаршировані помідори
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять