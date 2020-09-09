В Украине появился опасный вид мошенничества – как уберечься от обмана в соцсетях

Эксперт по кибербезопасности рассказала, как не стать жертвой нового вида обмана в интернете

Мошенники в соцсетях создают cтраницы-близняшки. Копии почти не отличить от оригиналов! Зачем это делают и как выманивают ваши деньги — разбираемся в теме.

Создают в соцсетях клоны страниц пользователей, размещают фото жертвы и даже подписываются на всех, с кем общается пользователь – вот такая новая схема выманивания денег. Киевлянка Яна недавно из-за такого обмана имела хлопоты.

"Он начал отправлять сообщения о том, что это моя новая страница, и чтоб они подписывались. Спустя какое-то время мне пришло сообщение о том, что моя страница заблокирована, и я обратилась сразу же в техподдержку. Меня попросили переслать документы, я переслала, и меня попросили подождать", – рассказывает пострадавшая от кибератак Яна Исаенко.

Сюжет Георгия Маринова Видео: Сегодня

Пока техподдержка разбиралась, мошенники начали выманивать деньги у друзей девушки. Такая схема сейчас распространена в интернете, говорят киберексперты. По словам Наталии Бугаевой, мошенники начинают рассылать друзьям жертвы различного рода сообщения: например, с просьбой о помощи, что им необходимо переслать определенную сумму денег.

Наталия Бугаева психолог, эксперт по кибербезопасности

В таких случаях закрывайте профили страниц и не подтверждайте дружбу с незнакомцами – эти два правила уберегут от мошенников. Если же ваш профиль уже клонировали, не ограничивайтесь одним только обращением в техподдержку.

Необходимо сообщать в подобных случаях в киберполицию. Это можно сделать прямо на сайте. Нужно обязательно указать, что ваша страница, заблокированная по просьбе мошенников, была создана гораздо раньше. Это и есть основанием того, что вы являетесь реальным пользователем. Также следует всеми возможными способами оповестить своих подписчиков, чтобы те не велись по просьбе мошенников под вашим именем перевести деньги.

Напомним, ранее мы писали о мошеннике, который обманывал украинцев, накручивая километраж на "евробляхах". Также недавно хакер раздал людям награбленные 25 миллионов долларов.

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