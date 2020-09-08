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В Украине признали киберспорт: ТОП-5 богатейших профессионалов по играм

Сегодня, 16:04

В официально признания киберспорта в Украине, Сегодня.Lifestyle подготовили рейтинг лучших спортсменов страны международного уровня

Геймеры ликуют. Профессиональную игру в компьютерные игры – киберспорт – в Украине сделали официальным видом спорта. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"Такое решение только что приняли на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украние. Для нашей страны это — исторический момент, ведь киберспорт — это давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и украинцы", — заявил чиновник.

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Киберспорт ежегодно набирает популярность. С любительских соревнований за последние 20 лет эта дисциплина превратилась в серьезный вид спорта с огромными денежными выигрышами. Виртуальные сражения в мире по состоянию на 2020 года являются настолько же популярными, как и футбол, а его победители становятся настоящими долларовыми миллионерами.

Подобная тенденция наблюдается не только в Соединенных Штатах или Китае и Южной Корее, но и в Украине. В рейтинге богатейших киберспортсменов планеты можно встретить украинских геймеров. Сегодня.Lifestyle подготовили рейтинг ТОП-5 богатейших киберспортсменов из Украины.

Рейтинг ТОП-5 киберспортсменов Украины
Рейтинг ТОП-5 киберспортсменов Украины
Фото: CyberSport

Роман Фоминок (Resolut1on)

Роман Фоминок (Resolut1on)
Роман Фоминок (Resolut1on)
Фото: Gamepedia

Роман Фоминок представляет Украину на международной арене по киберспорту. Он является профессиональным игроком в Dota 2 и в свои 24 года заработал призовых 1,006 миллионов долларов. За свою карьеру он одержал 654 победы и 340 поражений, из которых 78 ничьих. Свою карьеру Роман начал в 14 лет. С 2010 года играл в DotA Allstars. С 2011 года перешел на Dota 2. Свою известность он приобрел в 2013 году, когда со своей командой ICCup дошел до финала на StarLadder StarSeries Season 6.

С августа по октябрь 2013 года Роман пробовал себя в Virtus.pro, но покинул команду, уйдя вслед за Goblak в RoX.KIS. Там он тоже долго не задержался. В ноябре Team Empire пригласили Resolut1on заменить ветерана своей команды – Scandal, в которой Роман впоследствии зарекомендовал себя как успешный капитан команды. В 2016 году Роман принял решение перейти в американскую команду Digital Chaos. Роман покинул коллектив в марте 2018 года ради команды VGJ.Storm, а с 2019 года выступает в составе Virtus.pro.

Владимир Миненко (No[o]ne)

Владимир Миненко (No[o]ne)
Владимир Миненко (No[o]ne)
Фото: Gamepedia

23-летний украинский киберспорсмен Владимир Миненко знаменит в дисциплине Dota 2 под псевдонимом No[o]ne. На полях виртуальных сражений "Доты" он заработал призовыми 899 тысяч долларов. За свою киберкарьеру одержал 468 побед и 214 поражений, из которых 50 ничьих. Выступает с 2014 года, когда ему удалось пробиться на Star Ladder Star Series Season 11. На команду обратила внимание организация Vega Squadron и 20 ноября 2014 года с игроками были заключены контракты. В составе своей первой профессиональной команды No[o]ne стал чемпионом ESL One New York 2015. В августе 2016 года Владимир был анонсирован в составе Virtus.pro, где успешно играет до сих пор.

Даниил Тесленко (Zeus)

Даниил Тесленко (Zeus)
Даниил Тесленко (Zeus)
Фото: ITC

Даниил Тесленко является профессиональным игроком в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Чемпион турнира Major (в составе Gambit Esports) в 2017 году. В свои 31 год он заработал 594 тысячи долларов на киберспорте. Выступая под неизменным псевдонимом Zeus, Даниил за свою долгую карьеру выступал за многие коллективы, включая pro100, Virtus.pro, Arbalet.UA и Natus Vincere, в составе которых и перешел в новую дисциплину CS:GO. Являлся капитаном команды Natus Vincere. Многократный чемпион мира в составе "Рожденных побеждать".

В последние годы стал медийным лицом – Zeus записываем множество обучающих видео и проводит прямые трансляции на Twitch, где активно общается со своими поклонниками. Открыл свою "киберспортивную школу" Zeus Cyber School, чтобы помогать молодым талантам покорять вершины мирового киберспорта.

Иоанн Сухарев (Edward, edzie)

Иоанн Сухарев (Edward)
Иоанн Сухарев (Edward)
Фото: CyberSport

Несмотря на свое четвертое место в рейтинге украинских киберстпорстменов, Иван Сухарев по праву считается одним из сильнейших индивидуальных игроков мира. Edward является двукратным чемпионом мира по версиям ESWC и WCG. За свою киберспортивную карьеру заработал 497 тысяч долларов.

Проводя детство в компьютерных клубах, Edward все больше понимал, что хочет связать свою жизнь именно с киберспортом. Свою профессиональную карьеру он начал еще в старой Counter-Strike 1.6, играя за такие команды, как Virtus.pro и Natus Vincere. В ноябре 2012 года команда перешла на новую дисциплину Counter-Strike: Global Offensive.

В июле 2013 года Edward перешел в новую команду Astana Dragons. "Драконы" стартовали неплохо. Edward с командой достиг призовых мест на ряде турниров, а на TECHLABS Cup 2013 команда заняла первое место. Однако, в ноябре того же года Иван покинул команду, и вернулся в Natus Vincere, с которой пробыл шесть лет. С 2019 года выступает в международной команде Winstrike Team по CS:GO.

Александр Костылев (s1mple)

Александр Костылев (s1mple)
Александр Костылев (s1mple)
Фото: HLTV

Самый молодой киберспортсмен в рейтинге 22-летний Александр Костылев под псевдонимом s1mple уже зарекомендовал себя, как профессиональный игрок в CS:GO, состояние которого оценивается в 489 тысяч долларов. Считается одним из сильнейших игроков в мире.

Александр начал свою карьеру в 2013 году, играя за украинскую команду LAN DODGERS. Затем побывал в Courage Gaming, Amazing Gaming и некоторых других менее заметных коллективах. За свою карьеру сменил множество коллективов: HellRaisers, dAT Team, FlipSid3 Tactics, Evolution, Worst Players, Team Liquid. Играя в последней, он попал в рейтинг ТОП-8 на MLG Major Championship: Columbus, а на ESL One: Cologne 2016 вывел команду на второе место в мире.

В августе 2016 года Александр вернулся на родину и подписал контракт с Natus Vincere, где играет до сих пор. Интересный факт: s1mple получил бан от ESLа феврале 2014 года за использование читов и попытку обхода бана. Ровно через два года игрок был официально разблокирован.

Напомним, что ранее Алексей Костылев рассказывал в интервью "Сегодня" о секретах успеха в киберспорте. В то же время в киберспорте не всегда побеждает сильнейший.

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Источник: CyberSport
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