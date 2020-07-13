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В Украине стартуют продажи самого дорогого смартфона в мире

Сегодня, 08:50

Смартфон с гибким дисплеем Huawei Mate Xs получился дороже iPhone 11 Pro Max и даже Samsung Galaxy Fold

Наряду с очень дорогими смартфонами iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Fold в Украине появился еще один – Huawei Mate Xs. Новинка представляет собой набирающий популярность форм-фактор складываемого смартфона с гибким экраном. Поскольку такая технология является очень дорогой в производстве, то это отразилось на итоговом ценнике устройства. В то время, как южнокорейские гибкие флагманы Samsung Galaxy Fold и Samsung Z Flip продаются в Украине по цене 57 тысяч гривен и 42 тысяч гривен соответственно, то стоимость Huawei Mate Xs побила все рекорды – 70 тысяч гривен.

Huawei Mate Xs – это первая "раскладушка" от Huawei, официально представленная в нашей стране. Устройство обладает необычным дизайном, получившим название Falcon Wing или "Крыло сокола". Шарнирный механизм китайского флагмана изготовлен из металла на основе циркония. Благодаря этому смартфона можно согнуть на 180 градусов. В сложенном виде этот телефон обладает 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным экранами. В развернутом он превращается в 8-дюймовый планшет.

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"Раскладушка" от Huawei оснащена системой из четырех фотокамер SuperSensing Leica, расположенной вдоль боковой панели смартфона. Она состоит из 40-мегапиксельной основной, 16-мегапиксельной ультраширокоугольной, 8-мегапиксельной телефотокамеры и объектива 3D Depth Sensing.

Huawei Mate Xs
Huawei Mate Xs
Фото: Unsplash

Huawei Mate Xs работает на базе процессора Huawei Kirin 990 5G собственного производства. Он включает 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух ядер Cortex-A76, двух ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76, а за работу искусственного интеллекта отвечает отдельный нейроморфный процессор, разработанный на базе архитектуры Huawei Da Vinci.

Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
Huawei Mate Xs
Фото: Huawei
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Смартфон поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий одновременно взаимодействовать с двумя приложениями. Кроме того, пользователи могут запустить третье приложение с помощью функции "Плавающее окно" (Floating Window). Благодаря этому можно, в частности, ответить на сообщение, не прерывая работу программ.

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На Huawei Mate Xs недоступен привычный Google Play, поэтому устройство доступно с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, в котором уже собрано большое количество локальных и глобальных приложений для улучшенного пользовательского опыта.

Huawei Mate Xs начнет продаваться в Украине с 21 июля 2020 года по рекомендованной цене 69 999 грн. Желающие приобрести аппарат с 10 по 20 июля могут оформить предварительный заказ. При покупке нового смартфона пользователи получат в подарок 50 ГБ Huawei Cloud до конца 2020 года.

Напомним, что ранее Huawei рассказали, когда смогут конкурировать с Android. Также ранее эксперты назвали лучший смартфон для фотографий в 2020 году.

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Источник: Huawei
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