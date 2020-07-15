В Украине запустили крупнейший музыкальный сервис Spotify: цена и тарифы

Главный конкурент сервисам YouTube Music и Apple Music Spotify теперь доступен в Украине как бесплатно, так и по платной подписке

Безумно популярный сервис потокового вещания музыки и подкастов Spotify объявил о запуске на территории Украины. С сегодняшнего дня, 15 июля 2020 года, Spotify становится доступным для загрузки на смартфоны под управлением iOS и Android, об этом сообщает ITC.

Слушать музыку онлайн в Spotify можно бесплатно, но с определенными ограничениями – будет показываться реклама и будут недоступны некоторые функции. Все возможности потокового музыкального сервиса раскрываются в платной подписке Spotify Premium, которая полностью избавляет от рекламы и открывает доступ ко всем возможностям сервиса.

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Стоит отметить, что у Spotify есть четыре варианта подписки:

Индивидуальная Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и офлайн, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции за 4,99 долларов в месяц.

Spotify Premium для двоих вдобавок к возможностям Premium-аккаунта автоматически обновляемый плейлист "Микс для двоих", сочетающий музыку, "которая понравится обоим" за 6,49 долларов в месяц.

Семейная Spotify Premium, на которую можно подключить до шести пользователей за 7,99 долларов в месяц.

Студенческая Spotify Premium — 2,49 долларов в месяц.

Тарифы Spotify Фото: ITC

Помимо старта в Украине, Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию. С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах, сейчас сервис доступен в общем на 92 рынках.

Доступность Spotify по всему миру Фото: ITC

В библиотеке Spotify более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

В библиотеке Spotify более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

Напомним, что ранее YouTube запустил два новых платных сервиса в Украине. Также ранее мы рассказывали, как бесплатно скачать видео с YouTube.

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