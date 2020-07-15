Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Украине запустили крупнейший музыкальный сервис Spotify: цена и тарифы

Сегодня, 07:40

Главный конкурент сервисам YouTube Music и Apple Music Spotify теперь доступен в Украине как бесплатно, так и по платной подписке

Безумно популярный сервис потокового вещания музыки и подкастов Spotify объявил о запуске на территории Украины. С сегодняшнего дня, 15 июля 2020 года, Spotify становится доступным для загрузки на смартфоны под управлением iOS и Android, об этом сообщает ITC.

Слушать музыку онлайн в Spotify можно бесплатно, но с определенными ограничениями – будет показываться реклама и будут недоступны некоторые функции. Все возможности потокового музыкального сервиса раскрываются в платной подписке Spotify Premium, которая полностью избавляет от рекламы и открывает доступ ко всем возможностям сервиса.

Смотрите также в сюжете о том, как на украинцев влияет музыка:

Стоит отметить, что у Spotify есть четыре варианта подписки:

  • Индивидуальная Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и офлайн, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции за 4,99 долларов в месяц.
  • Spotify Premium для двоих вдобавок к возможностям Premium-аккаунта автоматически обновляемый плейлист "Микс для двоих", сочетающий музыку, "которая понравится обоим" за 6,49 долларов в месяц.
  • Семейная Spotify Premium, на которую можно подключить до шести пользователей за 7,99 долларов в месяц.
  • Студенческая Spotify Premium — 2,49 долларов в месяц.

Тарифы Spotify
Тарифы Spotify
Фото: ITC

Помимо старта в Украине, Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию. С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах, сейчас сервис доступен в общем на 92 рынках.

Доступность Spotify по всему миру
Доступность Spotify по всему миру
Фото: ITC

В библиотеке Spotify более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

В библиотеке Spotify более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

Напомним, что ранее YouTube запустил два новых платных сервиса в Украине. Также ранее мы рассказывали, как бесплатно скачать видео с YouTube.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Украине стартуют продажи самого дорогого смартфона в мире Atlas Weekend проведет яркое онлайн-шоу Atlas Memories Рвет в клочья: смартфон Lenovo Legion установил рекорд мощности Как найти смартфон по номеру телефона: полезные советы
музыка YouTube сервис смартфоны Apple Music Spotify
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте

Популярные статьи

Вчера, 15:50Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Вчера, 12:20Food

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Вчера, 09:48Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 09:27Шоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

Вчера, 07:54Психология

Знаки зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

13 июляFun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

13 июляFun

Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото

13 июляАктуально

ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV

13 июляШоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

13 июляШоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

13 июляПсихология

Какие женщины по знаку зодиака самые сильные: таких только четыре

13 июляFun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

13 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

12 июляШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

Новости партнеров

Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Ирина Горовая похвасталась красавцем-сыном от рэпера Потапа
Ирина Горовая похвасталась красавцем-сыном от рэпера Потапа
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Фахрие полюбила его именно таким
Фахрие полюбила его именно таким
Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять