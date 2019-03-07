В Viber появилась стильная ночная тема: как включить

Популярный мессенджер Viber получил модную темную тему оформления интерфейса для Android

Nемная тема в Viber идеально подходит для смартфонов с OLED и AMOLED экранами Фото: Akket

Вслед за темной темой в Facebook Messenger, разработчики Viber тоже добавили в популярный мессенджер стильную ночную тему оформления для Android. Нововведение рассчитано, в первую очередь на людей с проблемами со зрением, а также делает использование программы для общения более удобным для массового пользователя.

Ночная тема в Viber на Android Фото: ixbt.com

Стоит также отметить, что темная тема позитивно отражается на автономности смартфонов с OLED и AMOLED экранами из-за особенности их работы – черный цвет не потребляет заряда аккумулятора.

Чтобы включить ночную тему в Viber на Android, достаточно обновить мессенджер в Google Play до версии 10.2.0.3 (просто установить свежий апдейт). Затем после запуска появится уведомление о том, что в настройках появилась опция переключения интерфейса на темный режим – по нажатию на кнопку "Применить" вас перекинет в нужный раздел и достаточно будет просто установить нужную галочку.

После обновления Viber появится следующее уведомление – нажмите кнопку "Попробовать" Фото: Сегодня

В настройках "Темы оформления" поставьте галочку напротив "Темный темы" Фото: Сегодня

Стоит правда отметить, что темный режим является не черным, а темным оттенком серого. Тем не менее, он все равно будет приятней для глаз и немного сэкономит заряд батареи вашего смартфона.

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