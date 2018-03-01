В Windows нашли "смертельную" уязвимость

Сегодня, 09:08

Из-за этой проблемы преступник может удаленно вызвать отказ компьютера в обслуживании

В Windows обнаружена новая уязвимость. Фото: DobaKung / Flickr
В Windows обнаружена новая уязвимость. Фото: DobaKung / Flickr

Критическую системную ошибку в системах Microsoft Windows нашел эксперт в области кибербезопасности Набил Ахмед. Об этом он написал в своем блоге и показал на видео, как все это происходит.

По его словам, уязвимость позволяет отказать хозяину техники в обслуживании, вызвав всего одним действием так называемый "синий экран смерти". Как выяснил Ахмед, под угрозой оказались все компьютеры на операционной системе Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2.

Набил нашел проблему в протоколе SMBv3. По его словам, из-за этой проблемы преступник может удаленно вызвать отказ компьютера в обслуживании, — достаточно одного специально сформированного пакета команд. Он вызывает ошибку ядра (kernel panic) при первой попытке техники прочесть данные по соответствующему адресу.

Помимо подробного видеоотчета об атаке, эксперт опубликовал также PoC-код для найденной им уязвимости.

Тем временем Apple представит самый большой iPhone на две сим-карты к концу года. Компания презентует телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда.
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