В Windows нашли "смертельную" уязвимость

Из-за этой проблемы преступник может удаленно вызвать отказ компьютера в обслуживании

Критическую системную ошибку в системах Microsoft Windows нашел эксперт в области кибербезопасности Набил Ахмед. Об этом он написал в своем блоге и показал на видео, как все это происходит.

По его словам, уязвимость позволяет отказать хозяину техники в обслуживании, вызвав всего одним действием так называемый "синий экран смерти". Как выяснил Ахмед, под угрозой оказались все компьютеры на операционной системе Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2.

Набил нашел проблему в протоколе SMBv3. По его словам, из-за этой проблемы преступник может удаленно вызвать отказ компьютера в обслуживании, — достаточно одного специально сформированного пакета команд. Он вызывает ошибку ядра (kernel panic) при первой попытке техники прочесть данные по соответствующему адресу.

Помимо подробного видеоотчета об атаке, эксперт опубликовал также PoC-код для найденной им уязвимости.

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