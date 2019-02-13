В World of Tanks бесплатно раздают танки

Бесплатные танки Steadfast Light MK VIC раздают в честь 5-летнего юбилея

Игроки Xbox One или PlayStation 4 получат в подарок эксклюзивный танк Фото: Gamemag

В честь 5-летнего юбилея версии World of Tanks для игровых приставок компания Wargaming представила игрокам приятные подарки. Об этом сообщает Gagadget.

Всем игрокам, которые хотя бы раз запускали World of Tanks: Наемники на Xbox One или PlayStation 4, получат в подарок эксклюзивный танк – Steadfast Light MK VIC. В дополнение бойцов ожидает серия контейнеров для ускорения прокачки, а также уникальная возможность опробовать редкие Black-танки в программе трейд-ин.

Разработчики напомнили о начале второго этапа Зимних игр. Геймеры получат новые боевые задачи на 2019 год, за выполнение которых их ждут награды и призы. Игроки, закончившие второй этап Зимних игр "Браво", получат скидку на заряженную боевой энергией машину Thunderbolt, которую выпустят в виде премиум-танка.

Танк Steadfast Light MK VIC получат все игроки консольной версии World of Tanks Фото: Gamemag Танк Steadfast Light MK VIC получат все игроки консольной версии World of Tanks Фото: Gamemag Танк Steadfast Light MK VIC получат все игроки консольной версии World of Tanks Фото: Gamemag Танк Steadfast Light MK VIC получат все игроки консольной версии World of Tanks Фото: Gamemag Танк Steadfast Light MK VIC получат все игроки консольной версии World of Tanks Фото: Gamemag 1/5

Напомним, что ранее Wargaming внедряла новый режим в World of Tanks, где игроки могли сражаться на огромных боевых роботах. А вскоре World of Tanks перестанет работать на устаревших Windows.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram