В World of Tanks бесплатно раздают танки
Бесплатные танки Steadfast Light MK VIC раздают в честь 5-летнего юбилея
В честь 5-летнего юбилея версии World of Tanks для игровых приставок компания Wargaming представила игрокам приятные подарки. Об этом сообщает Gagadget.
Всем игрокам, которые хотя бы раз запускали World of Tanks: Наемники на Xbox One или PlayStation 4, получат в подарок эксклюзивный танк – Steadfast Light MK VIC. В дополнение бойцов ожидает серия контейнеров для ускорения прокачки, а также уникальная возможность опробовать редкие Black-танки в программе трейд-ин.
Разработчики напомнили о начале второго этапа Зимних игр. Геймеры получат новые боевые задачи на 2019 год, за выполнение которых их ждут награды и призы. Игроки, закончившие второй этап Зимних игр "Браво", получат скидку на заряженную боевой энергией машину Thunderbolt, которую выпустят в виде премиум-танка.
Напомним, что ранее Wargaming внедряла новый режим в World of Tanks, где игроки могли сражаться на огромных боевых роботах. А вскоре World of Tanks перестанет работать на устаревших Windows.
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