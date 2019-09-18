В World of Tanks появится фотореалистичная графика будущего

Реализация графики World of Tanks будет использоваться по-другому, что сделает ее более уникальной

Что готовит новый патч для World of Tanks Фото: 3dnews

Популярная онлайновая игра World of Tanks вскоре обзаведется графикой "будущего" – в графическом движке Core будет реализована технология трассировки лучей, что позволит демонстрировать самые реалистичные тени. Сейчас не так много игр поддерживают эту технологию, однако разработчики видеоигр уверены, что за ней будущее. В то же время, у World of Tanks реализация графики будет использоваться по-другому, что сделает ее более уникальной.

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Разработчики собираются полагаться не на повсеместно используемый фреймворк DirectX Raytracing (DXR), а на библиотеки Intel oneAPI, что позволит обеспечить поддержку трассировки лучей на видеокартах любых производителей, совместимых с DirectX 11.

Разница с использованием RTX в World of Tanks Фото: 3dnews

Правда, использование альтернативной технологии тоже накладывает определённые ограничения. Трассировка лучей в World of Tanks будет видна в достаточно небольшом числе ситуаций: исключительно для боевой техники, которая не была уничтожена и находится под прямым солнечным освещением.

Трассировка лучей в играх, где используются возможности Microsoft DXR и GeForce RTX, преображает игровой мир гораздо значительнее, но не стоит забывать, что в World of Tanks будет применён альтернативный и универсальный подход, не имеющий явной зависимости от имеющегося в системе оборудования.

Разница в тенях World of Tanks Фото: 3dnews

Библиотека Intel oneAPI Rendering Toolkit, на которую решили опираться разработчики Wargaming, представляет собой мультиплатформенное решение для визуализации, изначально нацеленное на профессиональные применения. Однако в World of Tanks эта библиотека будет развернута на благо геймеров, что с одной стороны подчёркивает её гибкость, а с другой — дает намек на то, каким образом трассировка лучей может появиться в перспективных видеокартах Intel Xe.

Никакой дополнительной информации о том, какое влияние на производительность окажет добавление трассировки лучей, нет. Однако судя по тому, что эффекты будут добавлены на довольно небольшом подмножестве игровых деталей, можно ожидать, что влияние трассировки на частоту кадров будет минимальным. Кроме того, разработчики обещают, что эффект можно будет включать и отключать в настройках игры.

В ближайших обновлениях графического ядра Core помимо поддержки трассировки лучей обещается также введение многопоточной отрисовки, что должно поднять производительность игры в системах, построенных на многоядерных процессорах. Как обещают разработчики, новые возможности будут добавлены в ближайших обновлениях после завершения тестирования.

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