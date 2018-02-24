В Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая
Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия
По словам экспертов, могила содержит больше артефактов, чем любое другое захоронение в Осуми. Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия: самурайские мечи, копье, стрелы и боевой топор.
Эксперты относят курганную насыпь к периоду кофун (ранний ямато), который длился в Японии с 250 по 538 гг. нашей эры и был назван в честь обычая насыпать погребальные холмы для правящей элиты.
Практика строительства могильных насыпей и захоронения сокровищ с мертвыми пришла в Японию из Азии в III веке нашей эры. А в конце V века, власть перешла к клану Ямато, взявшему под контроль большую частью острова Хонсю, Кюсю и превратившему Японию в империю.
Найденное погребение — одно из самых крупных в Осуми, а конфигурация насыпи уникальна для этого района.
Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана.
Уфолог по имени Скотт Уоринг придерживается мнения о том, что тихоокенская пирамида – создание внеземных существ. Эксперт считает, что возведение такого масштаба сооружения не под силу людям, вполне вероятно, что на погребенной под водой земле могли жить существа, обладающие огромной силой и интеллектом.
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