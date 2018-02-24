В Японии строители наткнулись на саркофаг воинственного самурая

Сегодня, 12:31

Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия

При жизни мужчина был выдающимся воином. Фото: pixabay
При жизни мужчина был выдающимся воином. Фото: pixabay

По словам экспертов, могила содержит больше артефактов, чем любое другое захоронение в Осуми. Рядом со скелетом взрослого мужчины, ростом 170 см, находилось около 20 видов оружия: самурайские мечи, копье, стрелы и боевой топор.

Эксперты относят курганную насыпь к периоду кофун (ранний ямато), который длился в Японии с 250 по 538 гг. нашей эры и был назван в честь обычая насыпать погребальные холмы для правящей элиты.

Практика строительства могильных насыпей и захоронения сокровищ с мертвыми пришла в Японию из Азии в III веке нашей эры. А в конце V века, власть перешла к клану Ямато, взявшему под контроль большую частью острова Хонсю, Кюсю и превратившему Японию в империю.
Найденное погребение — одно из самых крупных в Осуми, а конфигурация насыпи уникальна для этого района.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана.

Уфолог по имени Скотт Уоринг придерживается мнения о том, что тихоокенская пирамида – создание внеземных существ. Эксперт считает, что возведение такого масштаба сооружения не под силу людям, вполне вероятно, что на погребенной под водой земле могли жить существа, обладающие огромной силой и интеллектом.

Также сообщалось, что в шедевре Пикассо обнаружили невероятную находку

О том, какая находка на Марсе вызвала фурор в научном мире, смотрите на видео ниже:
Япония, ученые, находка, самурай

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Источник:

Соц Портал

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