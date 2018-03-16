В загадочном американском городе 55 лет не гаснет пожар

В середине 19-го века в штате Пенсильвания появилось поселение, построенное вокруг двух открытых шахт, в которых добывали антрацитовый уголь. Оно получило название Сентрейлия.

Вскоре количество шахт выросло до пяти — тоннели проходили в непосредственной близости от города. К 1890 году в городке жили уже почти три тысячи человек, большинство из которых так или иначе были связаны с добычей угля.

Поселение развивалось, но в 1929 году в США случился биржевой крах, который привёл к началу Великой депрессии. Из-за этого шахты Сентрейлии пришлось закрыть на неопределённый срок. Некоторые шахтёры продолжали добывать уголь нелегально, чтобы как-то прокормить семьи. Со временем город начал приходить в упадок.

Пожар ко Дню памяти

Никто точно не знает, как начался подземный пожар. Сторонники теорий заговора говорили о планах тайного правительства, сторонники религиозных теорий — о конфликте властей и местной церкви. Также высказывались мнения, что город загорелся из-за неудачного запуска фейерверков на 4 июля.

Самая правдоподобная теория связана с празднованием Дня памяти в США 28 мая 1962 года. Её же придерживается Департамент защиты окружающей среды. Для очистки Сентрейлии от вони городская администрация наняла несколько пожарных: те должны были сжечь мусор на свалке, расположенной на развалинах одной из шахт. В штате Пенсильвания это было незаконным, но власти хотели лучше подготовиться к национальному празднику.

27 мая пожарные так и сделали: подожгли весь мусор, чтобы убрать вонь. Проблемы начались во время тушения — огонь никак не гас.

Пожар быстро распространился по сети тоннелей под городом, и горожане уже не могли остановить его. Около года пожарные сдерживали результат своей ошибки самостоятельно.

В 1963 году власти обратились за помощью к Управлению по безопасности и охране труда на шахтах. Те предложили сделать траншею и вывести огонь, но администрация не смогла покрыть её стоимость в 4,5 миллиона долларов. На тот момент вся Сентрейлия оценивалась в 500 тысяч долларов. Город остался наедине с угрозой.

Эвакуация

С каждым годом жители всё отчётливее понимали, что живут над большим пожаром. Горожане жаловались на головные боли и удушье, овощи в огородах горели, а обогреватели зимой стали не нужны. С начала 1970-х люди стали постепенно покидать Сентрейлию.

В 1979 году владелец местной заправочной станции проверил температуру подземных резервуаров и увидел на термометре 78 градусов. Он немедленно убрал из них топливо и бросил АЗС. Вскоре её снесли — это была первая заметная "жертва" горящего города. Потом асфальт на шоссе начал трескаться, а из-под земли периодически появлялись гейзеры.

В 1981 году из-за подземного пожара чуть не погиб 12-летний Тодд Домбовски — на заднем дворе дома появилась почти 50-метровая воронка, от падения в которую мальчика спас старший брат. Тесты возле воронки, оказавшейся обвалившейся шахтой, показали смертельный уровень угарного газа.

Инцидент привлёк внимание журналистов: о Сентрейлии писали статьи и снимали репортажи СМИ по всей стране. По всему городу появились предупреждающие таблички, а сотрудники различных департаментов США проводили замеры температур и уровня химикатов. По всему городу пробурили более двух тысяч скважин, чтобы снизить давление.

Финал

Со временем все поняли, что город обречён. Власти штата предложили выкупить землю и дома у жителей, а горожан переселить в другое место. К 1992 году этот процесс завершился: тысяча людей отправилась подальше от горящей Сентрейлии, более 500 домов снесли.

Не все уехали из родных земель, но город практически полностью опустел. Осталось только кладбище, несколько домов и церковь, которая практически не пострадала. В 2002 году почтовая служба США забрала у Сентрейлии индекс. Переселение обошлось в 42 миллиона долларов — почти в десять раз больше, чем прокладка траншеи в 1960-х.

Сейчас город состоит из растрескавшегося шоссе и выжженной земли вокруг. Уголь под землёй до сих пор горит: по данным Accuweather, он потухнет сам примерно через 250 лет. До этого времени посетители Сентрейлии будут чувствовать тепло под ногами.

"Город-призрак" стал популярным местом для туристов. Они изрисовали почти весь безопасный участок трассы граффити. В 2017 году группе добровольцев пришлось ездить в Сентрейлию, чтобы убирать за посетителями мусор.

Несмотря на разноцветные рисунки, большая часть города до сих пор выглядит мрачно. Журналист Дэвид Декок, посвятивший поселению десятки статей, отметил, что с каждым годом место в штате Пенсильвания всё сложнее узнать.

"Вы видите дороги в никуда. Линии электропередач, которые тянутся по пустынным улицам. Остатки былого города. Районы, оставшиеся пустыми после сноса домов, теперь заросли деревьями и травой. Думаю, через 50 лет останется немного доказательств того, что когда-то в Сентрейлии жили люди", — написал он.

Город остался в поп-культуре: сценарист экранизации видеоигры "Сайлент Хилл" Роджер Эйвери признавался, что во время создания образа города вдохновлялся именно Сентрейлией.

Напомним, ранее мы обсуждали пожарных в юбках: как девушки справились с мужской работой,

Также недавно в историческом центре Киева произошел пожар.

О том, почему фатальные пожары охватили Украину, смотрите на видео ниже:



