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В Zoom появились революционные функции: коротко о главных изменениях

Сегодня, 13:53

Сервис продемонстрировал несколько новых возможностей

Сервис видеозвонков Zoom, который после перехода на удаленку многим из нас помогает работать, учиться и общаться с коллегами и друзьями, провел онлайн-конференцию Zoomtopia и продемонстрировал несколько новых возможностей. Теперь пользователи могут создать платные видеоконференции, открывать другие приложения прямо внутри Zoom. Кроме этого, появится функция сквозного шифрования звонков. Об этом написал Zoom-блогер Росс Мэйфилд.

Новая функция OnZoom: как работает

Теперь сторонние приложения можно интегрироваться в Zoom. Например, если пользователь во время общения по видеосвязи через Zoom переписывается в мессенджере и обменивается файлами с другими людьми, то теперь ему не придется переключаться между приложениями – все они доступны непосредственно в Zoom.

Достаточно выбрать нужный сервис, нажав на кнопку Zapps в нижней части экрана. Доступ к Zapps получат все пользователи Zoom независимо от их тарифного плана.

Новая функция OnZoom
Скриншот: blog.zoom.us

У каждого участника конференции появилась возможность писать заметки, ставить задачи и обрабатывать данные – все записи синхронизируются в реальном времени.

"Zapps следует воспринимать как магазин приложений, которые нужны вам больше всего – для встреч в Zoom, чата, вебинара, телефонного звонка и даже списка контактов", – рассказали представители компании.

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Пока свои приложения для Zoom согласились предоставить 35 сервисов – есть платные и бесплатные. Например, Asana, Atlassian, Dropbox, Hubspot, Slack, SurveyMonkey, Wrike и Zendesk. Их список со временем будет расширяться.

Сервис OnZoom

С помощью сервиса по проведению платных видеоконференций OnZoom любой юзер сможет размещать на платформе анонсы своих мероприятий, продавать на них билеты или принимать пожертвования. OnZoom позволяет пользователям проводить онлайн-мероприятия с количеством участников до 100 или 1000 человек. В настоящий момент создавать такие ивенты смогут только платные подписчики Zoom из США, но начиная с 2021 года компания планирует запустить OnZoom по всему миру.

Шифрование звонков в Zoom

Кроме того, в Zoom появится функция сквозного шифрования звонков. Ее развертывание в тестовом режиме произойдет уже на следующей неделе. Сквозное шифрование – это когда сообщения шифруются на вашем устройстве и расшифровываются только на устройстве вашего собеседника.
Как отмечают в компании, Zoom не имеет доступа к ключам шифрования, которые необходимы для дешифровки видеочатов.

Напомним, ранее конференции в Zoom оказались под угрозой.

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Источник: Zoom
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