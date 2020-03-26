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Вакцина от коронавируса: ученые назвали дату победы над пандемией

Разработка эффективной вакцины от коронавируса у ученых займет 12-18 месяцев и будет готова не раньше 2021 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Коронавирус отправил всех по домам на продолжительный карантин. Мировая экономика уже ощутила проблемы из-за COVID-19. У многих возникает вопрос: как долго это продлится? Одним из наиболее важных факторов в подавлении вспышки коронавируса является создание эффективной вакцины. Исследователи по всему миру уже заняты ее разработкой. Мы собрали информацию о том, что нужно знать о вакцине от коронавируса, чтобы развеять все мифы и показать правду. Особенно, когда сейчас дезинформация и паника сильно влияет на восприятие проблемы.

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Вакцина — это вещество, которое запускает вашу иммунную систему для выработки антител, необходимых для уничтожения вируса. Обычно, когда вы получаете вирусную инфекцию, ваша иммунная система реагирует на инородные тела, иногда болезненными способами. Например, лихорадка – это способ, которым организм пытается уничтожить вирусы, поднимая температуру до губительного для них уровня.

Если ваша иммунная система впервые сталкивается с вирусом, ей необходимо "изучить" его, чтобы организм мог эффективно бороться с инфекцией. Именно поэтому многими болезнями мы болеем всего один раз. Как только тело понимает, с чем имеет дело, иммунная система может вырабатывать антитела, приспособленные для этого конкретного врага.

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Как правило, вакцины содержат мертвые или ослабленные вирусные молекулы – недостаточно сильные, чтобы повредить клетки, но все же способные стимулировать иммунную систему для выработки антител.

Кто разрабатывает вакцину от коронавируса?

Компании и научные центры в разных странах сейчас заняты активной разработкой вакцины против коронавируса. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) недавно начал клиническое испытание, впервые проверив экспериментальную вакцину на людях. Вакцина была создана в сотрудничестве с Moderna, биотехнологической компанией, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс. В Китае CanSino Biologics получила одобрение правительства Китая на начало испытаний собственной вакцины.

Вакцина Moderna использует "РНК-посланник", чтобы предоставить иммунной системе генетический план защиты от коронавируса. Такой подход позволяет быстрее побороть вирус, чем традиционные методы разработки лекарств. Однако эта вакцина все еще находится на первом этапе клинических испытаний, и процесс тестирования будет продолжаться некоторое время.

Когда будет готово лекарство?

Как объясняют в Центре по контролю и профилактике заболеваний: разработка вакцины – это трехэтапный процесс. На первом этапе контрольные группы людей получают пробную вакцину. На этапе II клиническое исследование расширяется, и вакцина предоставляется людям, у которых есть подходящие характеристики (такие как возраст и физическое здоровье), сходные с теми, для которых предназначена новая вакцина. На третьем этапе вакцина выдается тысячам людей и проверяется на эффективность и безопасность.

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Сейчас проходит первый этап, в котором участники исследования получат две дозы вакцины путем внутримышечной инъекции в плечо с интервалом примерно 28 дней. Фаза I, вероятно, продлится несколько месяцев. По словам исследователей, второй этпа, возможно, начнется летом, а третий – осенью. Исследователи надеются, что вакцина от коронавируса будет готова к началу 2021 года.

Таким образом, процесс разработки вакцины, которая будет безопасна для широкого применения, почти наверняка займет год или 18 месяцев. Ученые уверяют, что попытки ускорить процесс могут только навредить. Более того, любой, кто заявит о том, что нашел вакцину раньше 2021 года, может оказаться мошенником.

Напомним, что ранее инфекционисты рассказали, как быстро закончится эпидемия коронавируса. Также мы узнали, что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Digital Trends
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