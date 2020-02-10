Великолепие солнца: лучшие фото из космоса

Самые впечатляющие снимки Солнца в истории астрономии

Cамые впечатляющие снимки Солнца Фото: Wired

Новый телескоп на Гавайях, получивший название телескоп Даниэла Кена Иноуэ, на прошлой неделе запечатлел самый детальный снимок поверхности Солнца с высочайшим разрешением в истории науки. На фотографии показана кипящая поверхность, а завораживающий узор выглядит как попкорн. Однако это не единственная фотография, которая демонстрирует жаркое великолепие нашей звезды. Мы подобрали самые впечатляющие снимки Солнца в истории астрономии. Возьмите с собой солнечные очки и приготовьтесь к эпическому путешествию на Солнце.

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Самое детальное фото поверхности Солнца Фото: NASA

Ежесекундно на Солнце происходит реакция ядерного синтеза, когда отдельные ядра водорода, сталкиваются и разбиваются под действием огромных температур, создавая гелий и более тяжелые элементы. Созданный материал крайне медленно поднимается на поверхность звезды – на это уходят тысячелетия. Таким образом, плазма, которая кипит на поверхности звезды, прошла огромный путь, прежде чем подняться из недр.

Эта фотография Солнца представляет собой комбинацию рентгеновских данных, ультрафиолетового и видимого света от трех разных телескопов NASA Фото: NASA

Эта горячая плазма демонстрирует линии магнитного поля, которые вырываются из активных областей Солнца, разрыв в этих петлях становится солнечной вспышкой, которая сталкивается с магнитным полем Земли вызывает северное сияние Фото: NASA

Солнечная динамическая обсерватория НАСА сделала эту фотографию в 2015 году, когда из Солнца выпала длинная полоса плазмы в форме Эйфелевой башни – она была огромна – в несколько раз больше диаметра Земли Фото: NASA

Исследования Солнца помогут ученым понять сложную природу солнечной погоды, которая приносит нам как прекрасное зрелище в виде северного сияния или короны, но также может разрушительной и наносить ущерб нашим спутникам и электрической сети.

Телескоп Даниэла Кена Иноуэ на Гавайях Фото: NASA

Напомним, что ранее в Солнечной системе заметили загадочный феномен. Также ученые рассчитали, когда Солнце полностью потухнет.

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