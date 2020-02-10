Великолепие солнца: лучшие фото из космоса
Самые впечатляющие снимки Солнца в истории астрономии
Новый телескоп на Гавайях, получивший название телескоп Даниэла Кена Иноуэ, на прошлой неделе запечатлел самый детальный снимок поверхности Солнца с высочайшим разрешением в истории науки. На фотографии показана кипящая поверхность, а завораживающий узор выглядит как попкорн. Однако это не единственная фотография, которая демонстрирует жаркое великолепие нашей звезды. Мы подобрали самые впечатляющие снимки Солнца в истории астрономии. Возьмите с собой солнечные очки и приготовьтесь к эпическому путешествию на Солнце.
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Ежесекундно на Солнце происходит реакция ядерного синтеза, когда отдельные ядра водорода, сталкиваются и разбиваются под действием огромных температур, создавая гелий и более тяжелые элементы. Созданный материал крайне медленно поднимается на поверхность звезды – на это уходят тысячелетия. Таким образом, плазма, которая кипит на поверхности звезды, прошла огромный путь, прежде чем подняться из недр.
Исследования Солнца помогут ученым понять сложную природу солнечной погоды, которая приносит нам как прекрасное зрелище в виде северного сияния или короны, но также может разрушительной и наносить ущерб нашим спутникам и электрической сети.
Напомним, что ранее в Солнечной системе заметили загадочный феномен. Также ученые рассчитали, когда Солнце полностью потухнет.
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