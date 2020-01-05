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Венера оказалась единственной "живой" планетой помимо Земли

Исследование вулканической активности на Венере опубликовано в журнале Science Advances

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Venus Express увидел активные вулканы на Венере
Venus Express увидел активные вулканы на Венере
Фото: Gizmodo

В 1990-х годах данные космического корабля "Магеллан" показали, что Венера – это настоящий филиал ада в Солнечной системе. Планета покрыта вулканами и потоками лавы. Но до сих пор ученые не знали, была ли эта вулканическая деятельность древней или началась недавно. Новое исследование с использованием данных с орбитального аппарата Venus Express показало, что некоторые потоки лавы возникли недавно и им может быть всего несколько лет, что говорит о том, что на Венере до сих пор происходит "живая" вулканическая активность.

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Ученые рассчитали, что эти изменения на поверхности Венеры были зафиксированы космическим аппаратом в течение нескольких лет, что говорит об их недавнем появлении, а значит – продолжающейся активности.

"Если сегодня Венера действительно активна, то это отличное место для посещения, чтобы лучше понять внутренности планет. Мы могли бы изучить почему Земля и Венера имеют активный вулканизм, а Марс – нет", – прокомментировал открытие ведущий автор исследования и научный сотрудник Ассоциации космических исследований университетов (USRA) доктор Джастин Филиберто.

Компьютерное моделирование действующего вулкана Ридус на Венере
Компьютерное моделирование действующего вулкана Ридус на Венере
Фото: Digital Trends

У других планет в нашей Солнечной системе есть вулканы, но они давно неактивные. Однако ученые считают, что на Марсе под полярной ледяной шапкой может находиться жидкая вода, а некоторые утверждают, что это означает, что должен существовать подземный источник тепла, такой как подземные вулканы.

Другие космические тела, такие как спутники, также проявляют вулканическую активность. К примеру, на спутнике Юпитера Ио замечены 150 действующих вулканов. На Плутоне зафиксированы ледяные криовулканы – они могли извергаться и разбрызгивать жидкую воду над поверхностью планеты, которая быстро замерзла при низких температурах.

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Исследование вулканической активности на Венере опубликовано в журнале Science Advances.

Напомним, что ранее ученые были в замешательстве – на Марсе рос объем кислорода. А недавно астрономы заметили, как Большое Красное Пятно Юпитера внезапно "ожило".

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Источник: Digital Trends
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