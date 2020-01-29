"Верните деньги": Warcraft 3 Reforged разгневал игроков всего мира

Ремастар Warcraft 3: Reign of Chaos оказался хуже оригинала – покупатели массово требуют возврат денег

Игроки требуют вернуть потраченные деньги на Warcraft 3: Reforged Фото: PCMag

Откладывание релиза Warcraft III: Reforged на месяц не помогло – игроки оказались крайне недовольны качеством игры. Релиз ремастера оригинальной Warcraft 3: Reign of Chaos 2002 года должен был состояться еще в декабре прошлого года, но Blizzard взяла месяц отсрочки, чтобы "улучить игру". Выход полноценной версии состоялся в ночь с 28 на 29 января 2020 года, но судя по отзывам, качество продукта оказалось крайне плохим – игроки массово требуют вернуть деньги.

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Пользователи жалуются на технические проблемы, отсутствие новых перерисованных кат-сцен, а также на новую графику, которая местами выглядит хуже оригинала 18-летней давности. Геймеров также не устроило, что Blizzard не переделала все оригинальные кинематографичные ролики Warcraft 3. Вместо этого разработчики обновили стартовый ролик кампании Reign of Chaos, а также битву Артаса и Иллидана из финала The Frozen Throne и все.

На данный момент пользовательский средний балл Warcraft III: Reforged на сайте Metacritic опустился до 2,6 из 10. Напомним, что ремейк включает две сюжетные кампании — Reign of Chaos и The Frozen Throne, — а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт. Стандартное издание игры можно купить в Battle.net за 515 гривен.

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Warcraft 3: Reforged – сравнение графики с оригиналом (сверху) и ремастером (снизу) Фото: Игромания

Warcraft 3: Reforged – рейтинг на Metacritic Фото: Сегодня

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