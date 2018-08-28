Viber получил крайне важное улучшение

Мобильная версия для iPhone и iPad получила больше всего нововведений

Больше всего изменений увидят владельцы iPhone

Команда разработчиков Viber выпустила новую версию Viber для iOS, Android, Mac и Windows. Мобильная версия для iPhone и iPad получила больше всего нововведений – пользователи iOS уже могут проверить новый дизайн мессенджера. Android и Windows придется подождать.

Но все версии получили важное улучшение для общения – ускоренную доставку сообщений. Передача сообщений в обновленном Viber отныне занимает в 2 раза меньше времени.

Появились новые уведомления о доставке сообщений, которые отражают статус беседы в реальном времени. Теперь можно быстрее увидеть, прочел ли адресат сообщение. Знак "галочки" означает, что сообщение отправлено, две галочки — что сообщение было доставлено адресату, а две галочки фиолетового цвета — адресат прочитал сообщение.

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Большие и яркие "бабблы" в чатах: чтобы пользователям было проще сконцентрироваться на содержании чатов, Viber представил новый дизайн диалогового окна в яркой цветовой гамме и с увеличенными "пузырями-бабблами" сообщений. Таким образом на экране одновременно отображается больше контента.

Улучшения в Viber Viber

Также был улучшен предпросмотр фото, видео и GIF-изображений с более крупными и широкоформатными миниатюрами.

Разработчики также напоминают, что Viber обладает сквозным шифрованием, благодаря чему пользователи могут быть уверены в том, что их данные и контент не попадут в руки третьим лицам.

Напомним, что ранее в Skype появилась долгожданная полезная функция, а Viber представил новый логотип.